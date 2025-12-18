R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a s p e c i a l i z z a z i o n e i n O r t o p e d i a e T r a u m a t o l o g i a è u n p e r c o r s o c h e p u n t a s u d i v e r s i f a t t o r i f o n d a m e n t a l i : o r i g i n a l i t à , t e c n o l o g i a , c a p a c i t à d i a g n o s t i c a e l a v o r o i n é q u i p e . O g n i c h i r u r g o d e v e p o t e r s i d e d i c a r e a s p e c i f i c i a m b i t i c h i r u r g i c i , m a a l l o s t e s s o t e m p o a v e r e u n a v i s i o n e a m p i a e c o m p l e s s a d a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e i p a z i e n t i p e r m i g l i o r a r e l a f u n z i o n e a r t i c o l a r e e l a q u a l i t à d i v i t a " . L o h a d e t t o R o c c o P a p a l i a , r e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a i n t e r v e n d o a l p r i m o i n c o n t r o a n n u a l e d e l t e a m d i r i c e r c a i n O r t o p e d i a e T r a u m a t o l o g i a d e l l ’ U c b m , o g g i a R o m a . P a p a l i a h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l " m o n d o d e l l a f o r m a z i o n e s t i a c a m b i a n d o r a p i d a m e n t e " , a n c h e i n r e l a z i o n e a l l e n u o v e " m o d a l i t à d i a p p r e n d i m e n t o " d e g l i s t u d e n t i . " O g g i - h a r i c o r d a t o i l r e t t o r e - e s i s t o n o c o m p e t e n z e t e c n o l o g i c h e d i v e r s e r i s p e t t o a l p a s s a t o . I l s i m u l a t i o n c e n t e r c o n s e n t e a g l i s p e c i a l i z z a n d i d i e f f e t t u a r e p r o v e i m m e r s i v e e d i a l l e n a r s i s u g l i i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i , a r r i v a n d o i n s a l a o p e r a t o r i a c o n u n a p r e p a r a z i o n e p i ù s o l i d a " . P a p a l i a h a e v i d e n z i a t o a n c h e l ’ i m p o r t a n z a d e l l a v o r o i n p i c c o l i g r u p p i e d e l l a c o s t r u z i o n e c o n d i v i s a d e l l e i p o t e s i d i a g n o s t i c h e , c h e v e n g o n o p o i t r a d o t t e n e l l e t e r a p i e p i ù a p p r o p r i a t e p e r i l p a z i e n t e . " S e g u i a m o l e l i n e e g u i d a d e l m i n i s t e r o s u t u t t o c i ò c h e r i g u a r d a l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o : d a l l a r o b o t i c a a p p l i c a t a a l l a c h i r u r g i a p r o t e s i c a , a l l ’ i n n o v a z i o n e s u l l e c a r t i l a g i n i , f i n o a l l e n u o v e t e c n i c h e p e r l a c u r a d i m u s c o l i e t e n d i n i " . L ’ U n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a , n a t a n e l 1 9 9 3 , h a s v i l u p p a t o u n p r o g e t t o f o r m a t i v o c h e i n t e g r a d i d a t t i c a , r i c e r c a e a t t i v i t à c l i n i c a i n s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o . L ’ A t e n e o o f f r e a t t u a l m e n t e 3 0 s c u o l e d i s p e c i a l i z z a z i o n e , c o n p e r c o r s i p r o f e s s i o n a l i z z a n t i n e l l e p r i n c i p a l i d i s c i p l i n e m e d i c h e e c h i r u r g i c h e . " U n a p p r o c c i o - h a c o n c l u s o P a p a l i a - c h e p u n t a a m i g l i o r a r e n o n s o l o l e a r t i c o l a z i o n i , m a l a f u n z i o n a l i t à c o m p l e s s i v a d e l c o r p o . L ’ o b i e t t i v o è c o n s e n t i r e a l l e p e r s o n e d i m u o v e r s i m e g l i o e d i v i v e r e i n m o d o p i ù a t t i v o , i n u n a s o c i e t à c h e d a u n l a t o i n v e c c h i a e d a l l ’ a l t r o r i c h i e d e s e m p r e m a g g i o r e q u a l i t à d e l l a v i t a " .