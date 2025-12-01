M i l a n o , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - D a l l a c a r r i e r a d e l p e r s o n a l e a i p r o g e t t i d i r i c e r c a , p a s s a n d o p e r a p p a l t i d i l a v o r i , b e n i e s e r v i z i d i i n t e r e s s e d e l l ' A t e n e o . L ’ u n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a c e r c a q u i n d i c i n u o v i t a l e n t i p e r r a f f o r z a r e t r e s u e a r e e s t r a t e g i c h e : l ’ a r e a d e l P e r s o n a l e e o r g a n i z z a z i o n e , d e l l a R i c e r c a e t e r z a m i s s i o n e e l ’ a r e a I n f r a s t r u t t u r e e a p p r o v v i g i o n a m e n t i . I b a n d i d i c o n c o r s o , p e r d i p l o m a t i e l a u r e a t i , s o n o a p e r t i , c o n v a r i e s c a d e n z e , f i n o a m e t à d i c e m b r e . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . I n p a r t i c o l a r e , l ’ a r e a d e l P e r s o n a l e r i c e r c a n u o v e r i s o r s e p e r s u p p o r t a r e l e a t t i v i t à r i g u a r d a n t i l a g e s t i o n e d e l l e c a r r i e r e d e l p e r s o n a l e d o c e n t e , r i c e r c a t o r e , c o n t r a t t i s t a d i r i c e r c a , d e i p r o f e s s o r i a c o n t r a t t o e d e l p e r s o n a l e t e c n i c o - a m m i n i s t r a t i v o , m a a n c h e u n p r o f e s s i o n i s t a g i à f o r m a t o c h e d o v r à c o o r d i n a r e i l p e r s o n a l e a f f e r e n t e a l s e t t o r e e c h e s i o c c u p e r à d i p r o j e c t m a n a g e m e n t , g e s t i o n e d e l r e c l u t a m e n t o e d e l l a c a r r i e r a g i u r i d i c a d e l p e r s o n a l e , s v i l u p p o d e l g e s t i o n a l e d i r i l e v a z i o n e d e l l e p r e s e n z e e p r e s i d i o d e l l e r e l a z i o n i s i n d a c a l i . I n m o d o a n a l o g o , l ’ a r e a d e l l a R i c e r c a e t e r z a m i s s i o n e n e c e s s i t a d i p e r s o n a l e d e d i c a t o a l s u p p o r t o a m m i n i s t r a t i v o d e l l e a t t i v i t à d e l l a s t r u t t u r a e u n p r o f e s s i o n i s t a e s p e r t o c h e a i u t i d o c e n t i e r i c e r c a t o r i n e l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e , p r e d i s p o s i z i o n e e g e s t i o n e d i p r o g e t t i c o m p e t i t i v i d i r i c e r c a i n a m b i t o l o c a l e , n a z i o n a l e e d e u r o p e o , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a f a s e d i g r a n t w r i t i n g . P e r l ’ a r e a I n f r a s t r u t t u r e e a p p r o v v i g i o n a m e n t i , i n v e c e , o c c o r r o n o s i a c o l l a b o r a t o r i p e r i l s u p p o r t o d e l l e a t t i v i t à a m m i n i s t r a t i v e c o n t a b i l i e r e l a t i v e a l l ' a c q u i s t o d i b e n i e s e r v i z i , s i a f u n z i o n a r i p e r i l s e t t o r e F a c i l i t y m a n a g e m e n t s e r v i c e s e p e r i l s e t t o r e A p p a l t i l a v o r i e G e s t i o n e c o n t r a t t i e s e t t o r e A p p a l t i b e n i e s e r v i z i . M e n t r e i p r i m i s v o l g e r a n n o a t t i v i t à r i f e r i t e a g l i a p p a l t i d i a n a l i s i , p r o g r a m m a z i o n e e p r o g e t t a z i o n e p e r l ’ a c q u i s i z i o n e d i b e n i e f o r n i t u r e r e l a t i v i a l l ’ e d i l i z i a u n i v e r s i t a r i a e a t t i v i t à d i g e s t i o n e d e l l ’ e s e c u z i o n e d e g l i a p p a l t i , o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i c o n i n f o r n i t o r i e s v o l g i m e n t o d i s o p r a l l u o g h i e c o n t r o l l i s u g l i a p p a l t i ; i s e c o n d i , s e g u i r a n n o l ’ i s t r u z i o n e e l o s v o l g i m e n t o d e l l e g a r e d i a p p a l t o d i s e r v i z i , f o r n i t u r e e l a v o r i r e d i g e n d o l a r e l a t i v a d o c u m e n t a z i o n e g i u r i d i c o – a m m i n i s t r a t i v a , l a s t e s u r a d e l l e b o z z e d i c o n t r a t t i d i c o m p e t e n z a d e l s e t t o r e , l ’ a g g i o r n a m e n t o d e i b a n d i d i g a r a e i c a p i t o l a t i s e c o n d o l a n o r m a t i v a d e l l ’ A u t o r i t à N a z i o n a l e A n t i c o r r u z i o n e e s e g u i r a n n o l ’ i n t e r o i t e r c o n t r a t t u a l e n e g l i a s p e t t i g i u r i d i c i e a m m i n i s t r a t i v i s i n o a l c o l l a u d o o v e r i f i c a d i c o n f o r m i t à d i p r o g e t t o . L ’ a t e n e o d i M i l a n o - B i c o c c a o f f r e a l s u o p e r s o n a l e t e c n i c o , a m m i n i s t r a t i v o e b i b l i o t e c a r i o u n a m p i o v e n t a g l i o d i m i s u r e d i w e l f a r e , a l f i n e d i g a r a n t i r e u n b e n e s s e r e l a v o r a t i v o a 3 6 0 ° . T u t t i i n u o v i a s s u n t i p o t r a n n o b e n e f i c i a r e i n f a t t i n o n s o l o d i v a n t a g g i e s u p p o r t i e c o n o m i c i - t r a c u i , i b u o n i p a s t o g i o r n a l i e r i , t a r i f f e a g e v o l a t e p e r i t r a s p o r t i e i n i d i a z i e n d a l i , u n a q u o t a a n n u a l e d i f r i n g e b e n e f i t p e r b e n i e s e r v i z i - m a a n c h e d i q u e l l i i n e r e n t i l ’ e q u i l i b r i o v i t a - l a v o r o , c o m e l a f l e s s i b i l i t à o r a r i a , l a p o s s i b i l i t à d i l a v o r o a g i l e p e r u n m a s s i m o d i 9 g i o r n i a l m e s e o i l t e l e l a v o r o . A q u e s t e o p p o r t u n i t à , s i a g g i u n g e u n r i c c o p r o g r a m m a p e r i l b e n e s s e r e f i s i c o ( c o n v e n z i o n i c o n B i c o c c a S t a d i u m e P a l a B i c o c c a ) e a t t i v i t à t u r i s t i c o - c u l t u r a l i ( g r a z i e a l l e m o l t e i n i z i a t i v e p r o m o s s e d a A c s - A s s o c i a z i o n e c u l t u r a s p o r t e t e m p o l i b e r o ) . P e r c a n d i d a r s i è n e c e s s a r i o c o n s u l t a r e i b a n d i d i c o n c o r s o a t t i v i e p r e s e n t a r e l a d o m a n d a d i p a r t e c i p a z i o n e o n l i n e e n t r o l e d a t e d i s c a d e n z a p r e v i s t e d a i s i n g o l i b a n d i .