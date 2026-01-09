B a r i , 9 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - T r e n t a s t u d e n t i i n t e r n a z i o n a l i p r o v e n i e n t i d a i P a e s i d e l l ’ a r e a a d r i a t i c a t r a n s f r o n t a l i e r a p a r t e c i p e r a n n o a l l a w i n t e r s c h o o l s u ' P o l i t i c h e e p r a t i c h e p e r u n t u r i s m o s o s t e n i b i l e ' o r g a n i z z a t a d a l 1 2 a l 2 1 g e n n a i o d a l l ’ u n i v e r s i t à L u m ' G i u s e p p e D e g e n n a r o ' . L a w i n t e r s c h o o l è i n t e r a m e n t e f i n a n z i a t a n e l l ’ a m b i t o d e l T n e i n t e r n a t i o n a l m o b i l i t y p r o g r a m m e – h e a l t h e d u c a t i o n a n d a d v a n c e d l e a r n i n g t h r o u g h c o l l a b o r a t i o n , o p p o r t u n i t i e s , n e t w o r k i n g a n d e d u c a t i o n a l c o n n e c t i o n s i n B a l k a n s a n d S s i a n c o u n t r i e s , p r o m o s s o d a l m i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a e s o s t e n u t o d a l l ’ U n i o n e e u r o p e a a t t r a v e r s o i l p r o g r a m m a N e x t G e n e r a t i o n E u , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e l a m o b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e , l a q u a l i t à d e l l a f o r m a z i o n e a v a n z a t a e i l d i a l o g o t r a s i s t e m i a c c a d e m i c i . I p a r t e c i p a n t i s a r a n n o a c c o l t i l u n e d ì 1 2 g e n n a i o , a l l e o r e 1 0 . 3 0 , d a i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i M a s s i m o S a l o m o n e , p r e s i d e n t e d e l l a s e z i o n e t u r i s m o d i C o n f i n d u s t r i a B a r i e B a t , c o n u n i n t e r v e n t o s u ' I l f u t u r o d e l t u r i s m o n e l b a s s o A d r i a t i c o : s f i d e e v i s i o n i s o s t e n i b i l i ' , e d a l l ’ a v v o c a t o A n t o n e l l a R a g o , d i r e t t r i c e g e n e r a l e d e l l ’ u n i v e r s i t à L u m . " C o n q u e s t a i n i z i a t i v a – s o t t o l i n e a l a p r o f e s s o r e s s a P a t r i z i a G u i d a – l ’ u n i v e r s i t à L u m ' G i u s e p p e D e g e n n a r o ' r i n n o v a e r a f f o r z a i l p r o p r i o r u o l o n e l l a c o o p e r a z i o n e a c c a d e m i c a i n t e r n a z i o n a l e e n e l l a f o r m a z i o n e a v a n z a t a s u i t e m i d e l t u r i s m o . D e s i d e r o r i n g r a z i a r e i n m o d o p a r t i c o l a r e i l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o , d i c u i f a n n o p a r t e , o l t r e a l l a s o t t o s c r i t t a , l a p r o f . s s a S i m o n a A t t o l l i n o , i l p r o f . P a s q u a l e D e l V e c c h i o e l a d o t t . s s a O r i a n a B e l l i s s i m o , p e r i l l a v o r o c o n d i v i s o , i l c o n f r o n t o c o s t a n t e e i l c o n t r i b u t o s c i e n t i f i c o e p r o g e t t u a l e c h e h a n n o r e s o p o s s i b i l e l a c o s t r u z i o n e d i u n p e r c o r s o f o r m a t i v o s o l i d o e i n n o v a t i v o " . I l p r o g r a m m a d e l l a w i n t e r s c h o o l p r e v e d e s e s s a n t a o r e d i a t t i v i t à f o r m a t i v e a r t i c o l a t e i n l e z i o n i f r o n t a l i , l a b o r a t o r i a p p l i c a t i v i , p r o j e c t w o r k , v i s i t e d i s t u d i o e i n c o n t r i c o n o p e r a t o r i d e l s e t t o r e . L e a t t i v i t à s u l c a m p o i n t e r e s s e r a n n o a l c u n i d e i c o n t e s t i p i ù r a p p r e s e n t a t i v i d e l l a P u g l i a – B a r i , T r a n i e l a V a l l e d ’ I t r i a , c o n t a p p e a L o c o r o t o n d o , A l b e r o b e l l o e M a r t i n a F r a n c a – o f f r e n d o a i p a r t e c i p a n t i l ’ o p p o r t u n i t à d i c o n f r o n t a r s i d i r e t t a m e n t e c o n m o d e l l i d i o s p i t a l i t à s o s t e n i b i l e , v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e e s v i l u p p o t u r i s t i c o i n t e g r a t o . L ’ i m p i a n t o d i d a t t i c o d e l l a w i n t e r s c h o o l s i f o n d a s u u n a p p r o c c i o i n t e r d i s c i p l i n a r e , f o r t e m e n t e o r i e n t a t o a l l e p o l i t i c h e e u r o p e e e a l l e b u o n e p r a t i c h e t e r r i t o r i a l i , e v e d e i l c o i n v o l g i m e n t o d i u n c o r p o d o c e n t e i n t e r n a z i o n a l e , t r a c u i l e p r o f e s s o r e s s e E l i a n a L a ç e i , M i r e l a P a p a , A l m a H a f i z i e L i n d i t a K a z a z i . I l c o o r d i n a m e n t o s c i e n t i f i c o e d i d a t t i c o è a f f i d a t o a l l a p r o f . s s a P a t r i z i a G u i d a , p r o r e t t r i c e c o n d e l e g a a l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e D i r e t t r i c e s c i e n t i f i c a d e l l a S c u o l a d i a l t a f o r m a z i o n e s u l t u r i s m o d e l l a S c h o o l o f m a n a g e m e n t L u m , e a l l a p r o f . s s a S i m o n a A t t o l l i n o , p r o f e s s o r e s s a a s s o c i a t a d i d i r i t t o e r e l i g i o n e e d i r e t t r i c e s c i e n t i f i c a d e l l ’ e x e c u t i v e m a s t e r i n ' T u r i s m o r e l i g i o s o e g e s t i o n e s m a r t d e i b e n i c u l t u r a l i ' . I l p r o g r a m m a d e l l a w i n t e r s c h o o l a f f r o n t a t e m i d i g r a n d e a t t u a l i t à q u a l i l e p o l i t i c h e e u r o p e e p e r i l t u r i s m o s o s t e n i b i l e , l a d i g i t a l i z z a z i o n e e l o s m a r t t o u r i s m , l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , l o s l o w t o u r i s m e i l t u r i s m o i n t e r c u l t u r a l e , p r o p o n e n d o u n a l e t t u r a i n t e g r a t a d e i p r o c e s s i d i t r a s f o r m a z i o n e d e l s e t t o r e . U n f i l o n e d i p a r t i c o l a r e r i l i e v o è d e d i c a t o a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o r e l i g i o s o e d e g l i i t i n e r a r i d i p e l l e g r i n a g g i o , c o n a p p r o f o n d i m e n t i s u l l e m i g r a z i o n i d i f e d e , s u l r u o l o s t o r i c o d e g l i o r d i n i r e l i g i o s i n e i t e r r i t o r i e s u g l i s t r u m e n t i i n n o v a t i v i p e r p r o m u o v e r e l ’ e s p e r i e n z a d e l p e l l e g r i n a g g i o i n c h i a v e c o n t e m p o r a n e a .