R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n a u g u r a t o o g g i , n e g l i s p a z i d e i l a b o r a t o r i d e l l a s e z i o n e I n f n p r e s s o i l d i p a r t i m e n t o d i F i s i c a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , i l n u o v o l a b o r a t o r i o A i L o v - E t ( A d v a n c e d O p t i c s L a b @ T o r V e r g a t a f o r E i n s t e i n T e l e s c o p e ) . L ' i n f r a s t r u t t u r a è d e d i c a t a a l l a r i c e r c a e s v i l u p p o d e l l e t e c n o l o g i e p e r i l f u t u r o r i v e l a t o r e d i o n d e g r a v i t a z i o n a l i d i n u o v a g e n e r a z i o n e , E i n s t e i n T e l e s c o p e , e d è f r u t t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l ’ I n f n e l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o E t i c , f i n a n z i a t o d a l M i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a c o n i f o n d i d e l P n r r , p e r p r o m u o v e r e l a c a n d i d a t u r a i t a l i a n a d e l l a S a r d e g n a a o s p i t a r e E i n s t e i n T e l e s c o p e a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i u n a r e t e n a z i o n a l e d i l a b o r a t o r i d i f f u s i s u l t e r r i t o r i o , d i c u i f a p a r t e , a p p u n t o , a n c h e l ' i n f r a s t r u t t u r a A i L o V - E t . ( F O T O ) “ G r a z i e a l f i n a n z i a m e n t o d i c i r c a t r e m i l i o n i d i e u r o , i l n u o v o l a b o r a t o r i o A i L o V - E t o s p i t a c a m e r e b i a n c h e e g r i g i e , o s s i a g l i a m b i e n t i a c o n t a m i n a z i o n e c o n t r o l l a t a p r o p r i d i u n l a b o r a t o r i o d i r i c e r c a d i f i s i c a s t r u m e n t a l e , b a n c h i o t t i c i , l a s e r , s p e c c h i e s t r u m e n t a z i o n e a l t a m e n t e t e c n o l o g i c a ” , h a s p i e g a t o V i v i a n a F a f o n e , r e s p o n s a b i l e d i A i L o V - E t , p r o f e s s o r e s s a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a e r i c e r c a t r i c e a l l ’ I n f n . “ A i L o V - E t è d u n q u e a t u t t i g l i e f f e t t i u n c e n t r o d i r i c e r c a d i r i l i e v o i n t e r n a z i o n a l e , f o c a l i z z a t o s u l l a r e a l i z z a z i o n e d i s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e d i o t t i c a a d a t t i v a e d i n u o v i m a t e r i a l i p e r g l i s p e c c h i d e l r i v e l a t o r e , e l e m e n t i c h i a v e p e r g l i o b i e t t i v i s c i e n t i f i c i d i E i n s t e i n T e l e s c o p e . L ’ a t t i v i t à s i i n s e r i s c e i n u n a t r a d i z i o n e d i r i c e r c a s u l l e o n d e g r a v i t a z i o n a l i c h e a R o m a T o r V e r g a t a è a t t i v a d a o l t r e q u a r a n t ’ a n n i , d a i p r i m i r i v e l a t o r i a b a r r e c r i o g e n i c h e , a l l ’ i n t e r f e r o m e t r o V i r g o , f i n o a g l i a t t u a l i s v i l u p p i p e r E i n s t e i n T e l e s c o p e ” , c o n c l u d e F a f o n e . “ E ' c o n g r a n d e o r g o g l i o c h e i n a u g u r i a m o A i L o V - E t , u n n u o v o i m p o r t a n t e c a p i t o l o n e l l a s t o r i a s c i e n t i f i c a d e l n o s t r o a t e n e o ” , h a c o m m e n t a t o N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , r e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a . “ Q u e s t a i n f r a s t r u t t u r a n a s c e d a l l a s i n e r g i a c o n l ’ I n f n n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o E t i c s o s t e n u t o d a l M u r c o n f o n d i P n r r : u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i s o s t e n u t a d a u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a n a z i o n a l e e d e u r o p e a p o s s a g e n e r a r e r i c e r c a d i f r o n t i e r a e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a . U n i n v e s t i m e n t o n o n s o l o n e l l e i n f r a s t r u t t u r e m a n e l l e p e r s o n e - h a s o t t o l i n e a t o i l r e t t o r e - n e i n o s t r i r i c e r c a t o r i , n e i g i o v a n i s t u d i o s i , n e l l e s t u d e n t e s s e e n e g l i s t u d e n t i c h e q u i t r o v a n o u n a m b i e n t e d i f o r m a z i o n e a v a n z a t a e d i c o l l a b o r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . A i L o V - E T n o n è s o l t a n t o u n l a b o r a t o r i o , è u n s e g n a l e d i f i d u c i a n e l l a s c i e n z a , n e l l a c o l l a b o r a z i o n e e u r o p e a e n e l l a c a p a c i t à d e l n o s t r o p a e s e d i e s s e r e p r o t a g o n i s t a n e l l e g r a n d i s f i d e d e l l a c o n o s c e n z a ” , h a c o n c l u s o i l r e t t o r e . “ E i n s t e i n T e l e s c o p e r a p p r e s e n t a u n a d e l l e s f i d e s c i e n t i f i c h e p i ù a m b i z i o s e d e i p r o s s i m i d e c e n n i e r i c h i e d e l o s v i l u p p o d i t e c n o l o g i e a l t a m e n t e i n n o v a t i v e . I l n u o v o l a b o r a t o r i o A i L O V - E t o p e r e r à n e l c a m p o d e l c o n t r o l l o t e r m i c o d e g l i s p e c c h i , u n a m b i t o g i à c r u c i a l e n e g l i i n t e r f e r o m e t r i a t t u a l i , c o m e V i r g o , m a d e s t i n a t o a d i v e n t a r e a n c o r a p i ù s t r a t e g i c o n e g l i o s s e r v a t o r i d i p r o s s i m a g e n e r a z i o n e , c o m e E i n s t e i n T e l e s c o p e ” , h a s p i e g a t o M a r c o P a l l a v i c i n i m e m b r o d e l l a G i u n t a E s e c u t i v a d e l l ’ I n f n c o n l a d e l e g a a l p r o g e t t o E i n s t e i n T e l e s c o p e . “ L a r e a l i z z a z i o n e d e l l a b o r a t o r i o n a s c e d a l l a p r o f i c u a c o l l a b o r a z i o n e t r a l ’ I n f n e l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , i n c o n t i n u i t à c o n l a s i n e r g i a g i à c o n s o l i d a t a n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ e s p e r i m e n t o V i r g o ” . A l l ’ i n a u g u r a z i o n e h a f a t t o s e g u i t o u n c o n v e g n o s u i q u a r a n t ’ a n n i d i r i c e r c a a R o m a T o r V e r g a t a e s u l l a r i c e r c a d e l l e o n d e g r a v i t a z i o n a l i c o n i n t e r v e n t i d e d i c a t i a l l a s t o r i a , a l l o s t a t o a t t u a l e e a l l e p r o s p e t t i v e , c o n c o n t r i b u t i d i M i c h e l e M a z z o l a d e l M i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , L u c i o C e r r i t o , d i r e t t o r e d i p a r t i m e n t o d i F i s i c a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , R o b e r t a S p a r v o l i , d i r e t t r i c e S e z i o n e I n f n d i R o m a T o r V e r g a t a , R e n a t o B a c i o c c h i , p r o r e t t o r e a l T r a s f e r i m e n t o T e c n o l o g i c o d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , E u g e n i o C o c c i a , d i r e t t o r e I s t i t u t o d i F i s i c a d e l l e A l t e E n e r g i e d i B a r c e l l o n a , V i v i a n a F a f o n e r e s p o n s a b i l e l a b o r a t o r i o A i L o V - E T , M i c h e l e M a g g i o r e d e l l ’ E x e c u t i v e B o a r d d i E i n s t e i n T e l e s c o p e e p r o f e s s o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i G i n e v r a , M a r c o P a l l a v i c i n i d e l l a G i u n t a E s e c u t i v a d e l l ’ I n f n , M i c h e l e P u n t u r o , c o o r d i n a t o r e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e s c i e n t i f i c a E i n s t e i n T e l e s c o p e e r i c e r c a t o r e d e l l ’ I n f n .