R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a f o r m a z i o n e n o n s i s i a l i m i t a t a a l l ’ a s p e t t o t e c n i c o - c h i r u r g i c o . " N o n h o c e r c a t o d i t r a s m e t t e r e s o l o l e c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e , m a s o p r a t t u t t o v a l o r i u m a n i s e m p l i c i : l a v e r i d i c i t à , l ’ o n e s t à i n t e l l e t t u a l e , l ’ a m o r e p e r i p a z i e n t i , c h e n o n s o n o p a z i e n t i m a p e r s o n e c h e h a n n o u n a m a l a t t i a . V i v e r e q u e s t i p r i n c i p i h a p e r m e s s o d i c o s t r u i r e u n g r u p p o s o l i d o " . C o s ì V i n c e n z o D e n a r o , p r o f e s s o r e e m e r i t o e f o n d a t o r e d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n O r t o p e d i a e t r a u m a t o l o g i a d e l l ’ U n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a , i n t e r v e n e n d o o g g i a l p r i m o c o n v e g n o d e l t e a m d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a i n o r t o p e d i a e t r a u m a t o l o g i a d e l l ’ A t e n e o . " A l l ’ i n i z i o n o n c i c r e d e v a n e s s u n o - s o t t o l i n e a D e n a r o - c i v o l e v a u n a t t o d i f e d e e d i s p e r a n z a p e r i m m a g i n a r e d i a r r i v a r e a u n a s t r u t t u r a c o m e q u e l l a d i o g g i , c o n c i r c a 3 0 0 0 p e r s o n e , q u a n d o e r a v a m o d a v v e r o p o c h i . E p p u r e l ’ o r t o p e d i a è c r e s c i u t a m o l t o p i ù v e l o c e m e n t e r i s p e t t o a d a l t r e d i s c i p l i n e . C i v o l e v a m o l t a i m m a g i n a z i o n e , 3 2 a n n i f a , q u a n d o s o n o s t a t o c h i a m a t o i n q u e s t a u n i v e r s i t à , a p e n s a r e c h e s a r e m m o a r r i v a t i a q u e l l o c h e v e d i a m o o g g i . A l l ’ i n i z i o e r a v a m o 4 p e r s o n e , i o s o n o s t a t o i l p r i m o p r o f e s s o r e o r d i n a r i o c h i a m a t o e h o e s e g u i t o i l p r i m o i n t e r v e n t o , c h e e r a d i o r t o p e d i a " . I l f o n d a t o r e d e l l a s c u o l a h a s o t t o l i n e a t o d i a v e r d e d i c a t o p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a c r e s c i t a d e i p r o p r i a l l i e v i e a l l o r o p e r c o r s o a c c a d e m i c o . " L e p o s i z i o n i c h e o g g i r i c o p r o n o t e s t i m o n i a n o i l l a v o r o f a t t o : c i s o n o p r o f e s s o r i o r d i n a r i , u n o è d i v e n t a t o a d d i r i t t u r a r e t t o r e - e v i d e n z i a D e n a r o - O g g i l a s c u o l a e s i s t e d a v v e r o e d è u n a s c u o l a n e l s e n s o p i e n o d e l t e r m i n e : è u n g r u p p o c o e s o , f a t t o d i 7 2 s p e c i a l i z z a n d i e d i s t r u t t u r a t i c h e l a v o r a n o i n s i e m e c o n u n c l i m a a n c h e f a m i l i a r e " . G u a r d a n d o a l f u t u r o , i l p r o f e s s o r e s i è d e t t o f i d u c i o s o n e l l a c o n t i n u i t à d e l p r o g e t t o . " I r a g a z z i e i d o c e n t i c h e l a s c i o h a n n o d e n t r o q u e s t o s t i m o l o a m i g l i o r a r s i n o n s o l o s u l p i a n o p r o f e s s i o n a l e e s p e c i a l i s t i c o , m a a n c h e s u q u e l l o u m a n o . E d è c o s ì - c o n c l u d e - c h e l a s c u o l a c o n t i n u e r à a c r e s c e r e " .