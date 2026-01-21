R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s o c o n s u c c e s s o i l B a s k e t B o n d ' M a d e i n I t a l y ' , p r o g r a m m a l a n c i a t o l o s c o r s o a n n o d a U n i C r e d i t e M e d i o c r e d i t o C e n t r a l e c h e , g r a z i e a n c h e a l l ’ i n t e r v e n t o d e l F o n d o d i G a r a n z i a p e r l e P m i , h a c o n s e n t i t o d i m o b i l i t a r e r i s o r s e p e r o l t r e 6 4 m i l i o n i d i e u r o a s u p p o r t o d e g l i i n v e s t i m e n t i d i 2 5 p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e e M i d C a p a t t i v e i n s e t t o r i s t r a t e g i c i d e l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a . L o a n n u n c i a u n a n o t a . L e u l t i m e 3 e m i s s i o n i d e l v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 5 , 5 m i l i o n i d i e u r o s o n o s t a t e f i n a l i z z a t e d a l l a p i e m o n t e s e A u t o c h i m , s p e c i a l i z z a t a n e l l a l o g i s t i c a d i p r o d o t t i l i q u i d i s f u s i , d a l l a l o m b a r d a G . R . I n f r a s t r u t t u r e , i m p e g n a t a n e l l e g r a n d i o p e r e c i v i l i , e d a l l a v e n e t a F i n p e s c a S p A , l e a d e r n e l l a l a v o r a z i o n e d i p r o d o t t i i t t i c i . I l B a s k e t B o n d ' M a d e i n I t a l y ' h a v i s t o i s i n g o l i m i n i b o n d s o t t o s c r i t t i , m a n m a n o c h e s o n o s t a t i e m e s s i d a l l e s i n g o l e s o c i e t à , i n m a n i e r a p a r i t e t i c a d a M e d i o c r e d i t o C e n t r a l e e U n i C r e d i t , c h e h a a g i t o a n c h e c o m e a r r a n g e r . G r a z i e a l l ’ i n t e r v e n t o d e l F o n d o d i G a r a n z i a p e r l e P m i g e s t i t o d a M e d i o c r e d i t o C e n t r a l e , c h e c o p r e l e p r i m e p e r d i t e f i n o a l l ’ 8 0 p e r c e n t o s u i s i n g o l i m i n i b o n d e f i n o a l 2 5 p e r c e n t o d e l p o r t a f o g l i o c o m p l e s s i v o , l ’ o p e r a z i o n e h a c o n s e n t i t o , m e d i a n t e l a c a r t o l a r i z z a z i o n e s i n t e t i c a , i l t r a s f e r i m e n t o d e l r i s c h i o d i c r e d i t o d e l p o r t a f o g l i o s e n z a r i c o r r e r e a l l a c e s s i o n e d e l l e p o s i z i o n i . T a l e s t r u t t u r a h a p e r m e s s o a g l i i n v e s t i t o r i d i s o t t o s c r i v e r e i t i t o l i e m e s s i d a l l e 2 5 P m i i n t e m p i r a p i d i , c o n u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i c r e d i t o , u n a c o n s e g u e n t e r i d u z i o n e d e i c o s t i p e r l e i m p r e s e r i s p e t t o a s i m i l i o p e r a z i o n i d i m e r c a t o d e i c a p i t a l i e u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l p a t r i m o n i o d e i f i n a n z i a t o r i c h e s i t r a d u c e i n u n a u l t e r i o r e s p i n t a a c o n c e d e r e n u o v i c r e d i t i a l l e i m p r e s e a c o s t i c o n t e n u t i . P e r R e m o T a r i c a n i , d e p u t y h e a d d i U n i C r e d i t I t a l i a , " c o n i l B a s k e t B o n d M a d e i n I t a l y a b b i a m o d i m o s t r a t o c h e è p o s s i b i l e o f f r i r e a l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e i t a l i a n e u n a c c e s s o a l m e r c a t o d e i c a p i t a l i r a p i d o , s n e l l o e c o n v e n i e n t e . L ’ o p e r a z i o n e , r e a l i z z a t a i n s i e m e a M e d i o c r e d i t o C e n t r a l e e a l F o n d o C e n t r a l e d i G a r a n z i a , h a m o b i l i t a t o o l t r e 6 4 m i l i o n i d i e u r o a s o s t e g n o d e g l i i n v e s t i m e n t i d i 2 5 a z i e n d e , r i d u c e n d o i l r i s c h i o p e r g l i i n v e s t i t o r i e i c o s t i p e r l e i m p r e s e . A n c o r a u n a v o l t a U n i C r e d i t h a c o n f e r m a t o l a p r o p r i a c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e f i n a n z i a r i a a l s e r v i z i o d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o d e l P a e s e " . M e n t r e a g g i u n g e F r a n c e s c o M i n o t t i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i M e d i o c r e d i t o C e n t r a l e : " I l B a s k e t B o n d M a d e i n I t a l y h a r e s o l ’ a c c e s s o a i m e r c a t i d i c a p i t a l i d e l l e P m i p i ù s e m p l i c e e d e c o n o m i c o , g r a z i e a d u n a f o r m u l a i n n o v a t i v a c h e p r e v e d e l a r e l a z i o n e d i r e t t a d e g l i i n v e s t i t o r i c o n l e s o c i e t à e m i t t e n t i , s e n z a l ’ i n t e r m e d i a z i o n e d e l l a s o c i e t à v e i c o l o . I l p r o g r a m m a t e s t i m o n i a l ’ i m p e g n o d i M e d i o c r e d i t o C e n t r a l e n e l c o l l a b o r a r e c o n g l i a l t r i p r i m a r i o p e r a t o r i d e l m e r c a t o p e r l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e i n g r a d o d i a m p l i a r e i l v e n t a g l i o d e g l i s t r u m e n t i d i f i n a n z i a m e n t o a d i s p o s i z i o n e d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e d e l P a e s e " .