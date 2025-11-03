R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e p a r l e r e m o , n o n è u n d o g m a d i f e d e , i o c r e d o c h e s i a g i u s t o , p e r a v e r e u n ’ E u r o p a p o l i t i c a m e n t e p i ù f o r t e , u t i l i z z a r e p i ù i l v o t o a m a g g i o r a n z a e i n c r e m e n t a r e i s e t t o r i i n c u i s i p u ò d e c i d e r e a m a g g i o r a n z a " . C o s ì A n t o n i o T a j a n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e m i n i s t r o d e g l i A f f a r i e s t e r i , a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 , r i s p o n d e n d o a u n a d o m a n d a s u l s u p e r a m e n t o d e l d i r i t t o d i v e t o i n U e e s u l l e d i f f e r e n z e c o n l a l i n e a d i G i o r g i a M e l o n i . " N o n s i a m o u n p a r t i t o u n i c o o l t r e t u t t o , a l i v e l l o e u r o p e o , n o i s i a m o p a r t e d e l l a f a m i g l i a d e l P a r t i t o P o p o l a r e E u r o p e o , i o s o n o v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r t i t o P o p o l a r e E u r o p e o e d i f e n d o l e p o s i z i o n i e u r o p e i s t e . S e v o g l i a m o u n ' E u r o p a e q u i d i s t a n t e b i s o g n a s e g u i r e q u e s t o p e r c o r s o . N e p a r l e r e m o n e l l ' a m b i t o d e l l a m a g g i o r a n z a , è g i u s t o c h e c i s i a n o a n c h e o p i n i o n i d i v e r s e " , c o n c l u d e .