R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ R o m a n o P r o d i h a p e r f e t t a m e n t e r a g i o n e a e v o c a r e u n r i s v e g l i o d i c o s c i e n z a p e r s u p e r a r e l ’ u n a n i m i t à n e l l e d e c i s i o n i d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a . E s e o g g i n o n s i r i e s c o n o a n c o r a a c a m b i a r e i T r a t t a t i s i p u ò g i à p r o c e d e r e c o n l e c o o p e r a z i o n i r a f f o r z a t e c o n c h i c i s t a . S e r v e q u e l c o r a g g i o d i u n s a l t o i n a v a n t i n e l l ’ i n t e g r a z i o n e e u r o p e a r i c h i a m a t o c o n p a r o l e c h i a r e a n c h e d a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a " . C o s ì i n u n a n o t a l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " A n c h e p e r q u e s t o c i s i a m o r i v o l t i a l g o v e r n o M e l o n i p e r c h i e d e r e d i f a r e c o n n o i u n a b a t t a g l i a p e r c o n t i n u a r e s u l l a s t r a d a d e g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i s u m o d e l l o d e l N e x t G e n e r a t i o n E u . P e r d a r e v i t a a u n g r a n d e p i a n o i n d u s t r i a l e e s o c i a l e e u r o p e o c h e s u p p o r t i l ’ i n n o v a z i o n e e r i l a n c i l a m a n i f a t t u r a a n c h e i n I t a l i a , d a n d o r i s p o s t a a l l e p r e o c c u p a z i o n i d e l l e i m p r e s e e s p r e s s e o g g i d a l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a O r s i n i . U n p i a n o d i i n v e s t i m e n t i c o m u n i n e c e s s a r i o p e r a c c o m p a g n a r e l e i m p r e s e e i l a v o r a t o r i n e l l a d o p p i a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e , r i d u c e n d o l e d i s e g u a g l i a n z e s o c i a l i e t e r r i t o r i a l i . C h e s e r v a a c o s t i t u i r e a n c h e , m a n o n s o l o , u n a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a i n d i s p e n s a b i l e , m a c o m e d i c e P r o d i è c o s a d i v e r s a d a l r i a r m o P a e s e p e r P a e s e c h e f a s p e n d e r e t a n t i s o l d i i n u t i l m e n t e e n o n c r e a d e t e r r e n z a " . " A n z i , l ’ a u m e n t o d e l l a s p e s a m i l i t a r e d e i s i n g o l i s t a t i s i t r a d u r r à i n m a g g i o r i a c q u i s t i e d i p e n d e n z a p r o p r i o d a T r u m p . S e n z a g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i e d e c i s i o n i a m a g g i o r a n z a r i s c h i a m o d i v e d e r e l ’ U E m e s s a a l m a r g i n e d a l l ’ a g g r e s s i v i t à c o m m e r c i a l e d e i d a z i d i T r u m p , d a l l e m i n a c c e d i P u t i n e d a l l ’ e s p a n s i o n i s m o c i n e s e . N o n è p i ù u n a q u e s t i o n e p o l i t i c a , è d i s o p r a v v i v e n z a e r i l a n c i o d e l l ’ E u r o p a ” .