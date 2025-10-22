R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " F o r z a I t a l i a r i c o n o s c e l ’ i m p i a n t o p r a g m a t i c o i n d i c a t o d a l l a P r e s i d e n t e M e l o n i , c o n i l q u a l e l ’ I t a l i a s t a c o n t r i b u e n d o a f a r a v a n z a r e u n ’ a g e n d a e u r o p e a f o n d a t a s u s i c u r e z z a , c r e s c i t a e r e s p o n s a b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e . U n a p p r o c c i o c h e r a f f o r z a i l r u o l o d e l n o s t r o P a e s e c o m e p o n t e c r e d i b i l e t r a M e d i t e r r a n e o , E u r o p a e m o n d o t r a n s a t l a n t i c o , i n u n q u a d r o d i c o e r e n z a t r a i n t e r e s s i n a z i o n a l i e b e n e c o m u n e e u r o p e o " . C o s ì C r i s t i n a R o s s e l l o , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e P o l i t i c h e U e , i n t e r v e n e n d o n e l l ’ A u l a d i M o n t e c i t o r i o , i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o i n v i s t a d e l C o n s i g l i o E u r o p e o . " S u l M e d i o O r i e n t e - p r o s e g u e - c o n d a n n i a m o c o n f o r z a l ’ u s o d e l c i b o c o m e a r m a d i g u e r r a e s o s t e n i a m o i l p r o g r a m m a F o o d f o r G a z a , a t u t e l a d e l l e p o p o l a z i o n i c i v i l i . L ’ I t a l i a , i n s i e m e a i p a r t n e r e u r o p e i e a r a b i m o d e r a t i , p u n t a a u n r u o l o a t t i v o d e l l ’ U e n e l p r o c e s s o d i p a c e e n e l l a p r o s p e t t i v a d e i d u e p o p o l i e d u e S t a t i . R i g u a r d o a l l ’ U c r a i n a , c o n f e r m i a m o i l p i e n o s o s t e g n o a l l ’ i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e d i K i e v e a l l ’ i m p e g n o p e r u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a , i n l i n e a c o n l a s t r a t e g i a c o m u n e d i G 7 e U n i o n e E u r o p e a , a n c h e a t t r a v e r s o a i u t i c o n c r e t i e s o s t e g n o a l l a r e s i l i e n z a e n e r g e t i c a d e l P a e s e . I n v o c h i a m o , i n o l t r e , a t t e n z i o n e p e r i b a m b i n i d e p o r t a t i e p e r i p r i g i o n i e r i d i g u e r r a " “ I n t e m a d i d i f e s a e u r o p e a u n s i s t e m a c o m u n e d i s i c u r e z z a n o n d e v e s o s t i t u i r e l a N a t o , m a r a f f o r z a r l a . S e r v o n o c o o p e r a z i o n e , a p p a l t i c o n g i u n t i e s i n e r g i e t r a g r a n d i g r u p p i e P m i i n n o v a t i v e . L ’ o b i e t t i v o è u n ’ U n i o n e c a p a c e d i s o s t e n e r e i m p r e s e , l a v o r o e r i s p a r m i o , r a f f o r z a n d o l a B a n c a E u r o p e a d e g l i I n v e s t i m e n t i e i m e r c a t i d i c a p i t a l e . I n f i n e , è u r g e n t e u n a p o l i t i c a e u r o p e a p e r l a c a s a , l ’ E u r o p a d e v e f a r s i c a r i c o d e l t e m a d e l l ’ a b i t a r e , c o n u n p i a n o p e r l ’ e d i l i z i a a c c e s s i b i l e c h e f a v o r i s c a g i o v a n i , f a m i g l i e e l a v o r a t o r i , s o s t e n e n d o a n c h e l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o s e n z a g r a v a r e s u i c i t t a d i n i . U n e u r o p e i s m o s e r i o e u n a t l a n t i s m o p r a g m a t i c o s o n o i n o s t r i v a l o r i g u i d a . V o g l i a m o u n ’ E u r o p a p i ù f o r t e e c o e s a , c a p a c e d i p r o t e g g e r e l e d e m o c r a z i e , p r o m u o v e r e l a c r e s c i t a e g u i d a r e i p r o c e s s i d i p a c e c o n r e a l i s m o e c o r a g g i o " , c o n c l u d e .