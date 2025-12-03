R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l G o v e r n o è o r m a i i n c r i s i . N o n v i è p i ù u n a l i n e a c h i a r a e s e r i a i n p o l i t i c a e s t e r a . O g g i l e t e n s i o n i e d i v i s i o n i t o c c a n o u n p i c c o p e r i c o l o s o . L e d i c h i a r a z i o n i r i l a s c i a t e o g g i d a g l i e s p o n e n t i l e g h i s t i B o r g h i e B a g n a i s m e n t i s c o n o T a j a n i s u l l ' i p o t e s i a v a n z a t a r i g u a r d o l ' u t i l i z z o d e i f o n d i d e l M E S e c o n t i n u a n o a s o s t e n e r e t e s i f o l l i s u q u e s t o s t r u m e n t o d i s t a b i l i t à f i n a n z i a r i a e u r o p e a p e r i l q u a l e s o l o l ' I t a l i a n o n h a r a t i f i c a t o l e m o d i f i c h e . C o m e s e n o n b a s t a s s e , i l g o v e r n o r i n v i a l a d e c i s i o n e s u l s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a p e r l ' o p p o s i z i o n e d e l l a L e g a d i S a l v i n i . S i a m o d i f r o n t e a u n G o v e r n o p a r a l i z z a t o d a u n c o n f l i t t o i n t e r n o p e r m a n e n t e i n s o s t e n i b i l e " . L o d i c h i a r a P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e a f f a r i e u r o p e i . " È u n a s i t u a z i o n e g r o t t e s c a . I l G o v e r n o è a l l o s t r e m o : c o n f u s o , c o n t r a d d i t t o r i o , i n p i e n o c o r t o c i r c u i t o s u l l a p o l i t i c a e s t e r a e s u i r a p p o r t i c o n l ’ U n i o n e E u r o p e a . L ’ I t a l i a m e r i t a m o l t o d i p i ù d i q u e s t o s p e t t a c o l o i m b a r a z z a n t e . ”