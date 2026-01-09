R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " F i n a l m e n t e l ’ U e h a d a t o i l v i a l i b e r a a l l ’ a c c o r d o c o n i l M e r c o s u r , c h e i n t e m p o d i d a z i e n e l m o m e n t o i n c u i T r u m p r i s p o l v e r a l a d o t t r i n a M o n r o e e g u a r d a a l S u d A m e r i c a c o m e i l ' c o r t i l e d i c a s a ' a s s u m e u n v a l o r e c h e v a m o l t o o l t r e l a d i m e n s i o n e c o m m e r c i a l e . N o n o s t a n t e l a p a n t o m i m a d e l l e s c o r s e s e t t i m a n e , i l g o v e r n o i t a l i a n o h a a p p r o v a t o l ’ a c c o r d o e M e l o n i h a a s s i c u r a t o c h e l a d e s t r a è c o m p a t t a . N e l l ’ I t a l i a i m m a g i n a r i a r a c c o n t a t a i n c o n f e r e n z a s t a m p a , n o n s i è a c c o r t a c h e n e l f r a t t e m p o l a L e g a h a a n n u n c i a t o i l s u o v o t o c o n t r a r i o i n P a r l a m e n t o . C ’ è a n c o r a u n a m a g g i o r a n z a ? " . C o s ì P e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .