R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l M e r c o s u r , l a L e g a s m e n t i s c e s p u d o r a t a m e n t e l a l i n e a d i M e l o n i e d e l g o v e r n o : l a s u a m a g g i o r a n z a n o n è c o e s a e n o n r i e s c e p i ù a r i s p e t t a r e n e m m e n o g l i i m p e g n i p r e s i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . S e r v e u n c h i a r i m e n t o u r g e n t e . L e c o n t r a d d i z i o n i i n t e r n e e m e r g o n o s e m p r e p i ù i n m o d o l a m p a n t e e a f a r n e l e s p e s e è l a c r e d i b i l i t à e a u t o r e v o l e z z a d e l P a e s e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , a c a u s a d i u n g o v e r n o i n c a p a c e d i a v e r e u n a l i n e a c h i a r a s u t e m i d e c i s i v i ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n i a f f a r i e u r o p e i , P i e r o D e L u c a c h e r i b a d i s c e “ l a m a g g i o r a n z a n o n c ’ è , s e r v e u n c h i a r i m e n t o ” .