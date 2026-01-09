R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o m a i a v u t o u n a p r e c l u s i o n e i d e o l o g i c a n e i c o n f r o n t i d e l l ' a c c o r d o d e l M e r c o s u r . N o i a b b i a m o s e m p r e d e t t o c h e s a r e m o f a v o r e v o l i q u a n d o c i s a r a n n o g a r a n z i e s u f f i c i e n t i p e r i n o s t r i a g r i c o l t o r i " . L o h a d e t t o G i o r g i a M e l o n i a l l a c o n f e r e n z a d i i n i z i o a n n o . " V a b e n e l e p o t e n z i a l i t à d e l l ' a c c o r d o , m a n o n a s c a p i t o d e l l e e c c e l l e n z e d e l l e n o s t r e p r o d u z i o n i " , q u i n d i " a b b i a m o m e s s o i n s i c u r e z z a i n t e s s i d i v e r s i , q u e l l i d e g l i a g r i c o l t o r i e l a s p i n t a i n d u s t r i a l e . M i p a r e c h e e q u i l i b r i o s i a s o s t e n i b i l e e s p e r o c h e l ' a c c o r d o p o s s a p o r t a r e s o l o v a n t a g g i " , h a s p i e g a t o l a p r e m i e r .