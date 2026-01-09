R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ F i n a l m e n t e ! I l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o d a d i v e r s i m e s i a v e v a l a n c i a t o l a c a m p a g n a ' G i o r g i a f i r m a ! ' p e r q u a n t o c o n c e r n e l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l ’ a c c o r d o d i l i b e r o s c a m b i o t r a U n i o n e E u r o p e a e M e r c o s u r . A n c h e s e c o n r i t a r d o , a n c h e s e f a c e n d o n u o v e c o n c e s s i o n i a l g i à - m o l t o - s u s s i d i a t o s e t t o r e a g r i c o l o , f i n a l m e n t e s t a m a t t i n a è a r r i v a t o i l v i a l i b e r a d e l l ’ I t a l i a . V i v a i l l i b e r o s c a m b i o , v i v a l ’ E u r o p a f o n d a t a s u l d i a l o g o e l e r e l a z i o n i c o m m e r c i a l i c o n i l r e s t o d e l m o n d o ” . C o s ì i l d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o , L u i g i M a r a t t i n , i n u n a n o t a .