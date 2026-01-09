R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a L e g a h a a p p e n a a f f e r m a t o c h e n o n d a r a i l s u o s ì a l M e r c o s u r , l ’ a c c o r d o c o m m e r c i a l e a c u i h a d a t o i l s u o o k i l g o v e r n o i t a l i a n o . O g g i G i o r g i a M e l o n i h a a f f e r m a t o c h e i l g o v e r n o è c o m p a t t o e l a s u a m a g g i o r a n z a n o n è u n a c a s e r m a . C o n c o r d i a m o s u l f a t t o c h e n o n s i a u n a c a s e r m a , v i s t o i l c a o s c h e v i r e g n a . M a c e r t a m e n t e n o n è n e m m e n o u n a s e r i a m a g g i o r a n z a d i g o v e r n o , v i s t o c h e l a L e g a , a n c o r a u n a v o l t a , p r e n d e l e d i s t a n z e d a l l e s c e l t e d i F d I e F I ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a .