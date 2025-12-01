B r u x e l l e s , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C a n a d a a v r e b b e r a g g i u n t o u n a c c o r d o d e f i n i t i v o p e r a d e r i r e a l p r o g r a m m a S a f e . L o r e n d e n o t o P o l i t i c o , c h e c i t a d u e d i p l o m a t i c i U e e s o t t o l i n e a c o m e s i t r a t t i d e l l a p r i m a a d e s i o n e d i u n P a e s e e x t r a - U e a l p r o g r a m m a d i p r e s t i t i d e l l ' U n i o n e d a 1 5 0 m i l i a r d i d i e u r o p e n s a t o p e r i n v e s t i r e n e l l ' i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a e f a v o r i r e l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o c o n g i u n t o . L a s v o l t a r a p p r e s e n t a i l c u l m i n e d i m e s i d i n e g o z i a t i e d è s t a t a c o m u n i c a t a d i r e t t a m e n t e a i m i n i s t r i p r e s e n t i a l C o n s i g l i o a f f a r i e s t e r i i n f o r m a t o d i f e s a c h e s i è t e n u t o s t a m a t t i n a , d u r a n t e i l q u a l e i l c o m m i s s a r i o U e a l l a D i f e s a A n d r i u s K u b i l i u s a v r e b b e i n f o r m a t o l e d e l e g a z i o n i c h e i n e g o z i a t i c o n O t t a w a s i e r a n o c o n c l u s i . " L ' a d e s i o n e d e l C a n a d a a l p r o g r a m m a S a f e g a r a n t i s c e a O t t a w a l ' a c c e s s o a p r o g e t t i d i d i f e s a f i n a n z i a t i c o n g i u n t a m e n t e e c o n s e n t e a l l e a z i e n d e c a n a d e s i d i p a r t e c i p a r e a p r o g e t t i d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o c o n g i u n t o s o s t e n u t i d a l l ' U e . P e r B r u x e l l e s , a s s i c u r a r s i u n p a r t n e r d e l G 7 r a f f o r z a l a c r e d i b i l i t à d e l S a f e m e n t r e c e r c a d i c o o r d i n a r e l a d o m a n d a d i a r m i a l u n g o t e r m i n e e p o t e n z i a r e l a b a s e i n d u s t r i a l e d e l l a d i f e s a e u r o p e a " , e v i d e n z i a l a t e s t a t a , r i c o r d a n d o c h e s e c o n d o l e r e g o l e i l v a l o r e e x t r a - U e d i u n s i s t e m a d ' a r m a f i n a n z i a t o d a S a f e n o n p u ò s u p e r a r e i l 3 5 % . G r a z i e a l l ' a c c o r d o , i l C a n a d a p o t r à s f o r a r e q u e s t o l i m i t e , a f r o n t e d e l p a g a m e n t o d i u n a c o m m i s s i o n e " c o m m i s u r a t a a i b e n e f i c i c h e i l P a e s e p a r t n e r e l e s u e e n t i t à d o v r e b b e r o t r a r n e " , t e n e n d o c o n t o d i p i l n a z i o n a l e , c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e e p r o f o n d i t à d e l l a c o o p e r a z i o n e c o n i p r o d u t t o r i e u r o p e i , r i v e l a P o l i t i c o . N e l c o r s o d e i n e g o z i a t i , i l c u i t e r m i n e p r e v i s t o e r a i e r i , s i s a r e b b e p a r l a t o a n c h e d e l l e c o n d i z i o n i s u l c o n t r o l l o d e l l a p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e e i l i m i t i s u g l i i n p u t e x t r a - U e p e r s i s t e m i s e n s i b i l i t r a c u i d r o n i , s i s t e m i d i d i f e s a m i s s i l i s t i c a e a b i l i t a t o r i s t r a t e g i c i . V e n e r d ì i l R e g n o U n i t o h a r e s o n o t o c h e i c o l l o q u i p a r a l l e l i p e r l a p r o p r i a a d e s i o n e a S a f e s o n o n a u f r a g a t i , c o s a c h e a l c u n i m e d i a i n t e r n a z i o n a l i h a n n o a d d o t t o a p r o v o n f e d i f f e r e n z e s u l l ' e n t i t à d e i p a g a m e n t i c o m p e n s a t i v i p e r s f o r a r e l a s o g l i a d e l 3 5 % . N e l m e n t r e , K u b i l i u s h a a n n u n c i a t o v i a s o c i a l c h e t u t t i i 1 9 p a e s i U e p a r t e c i p a n t i h a n n o p r e s e n t a t o i l o r o p i a n i d i s p e s a c h e s a r a n n o f i n a n z i a t i d a p r e s t i t i S a f e a b a s s o i n t e r e s s e , a g g i u n g e n d o c h e 1 5 d i e s s i h a n n o i n c l u s o f o r m e d i s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a n e i l o r o p i a n i p e r " m i l i a r d i , n o n m i l i o n i " .