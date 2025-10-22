R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o s e n t i t o m o l t e c o n d a n n e q u a n d o è s t a t a d a t a d e l l a c o r t i g i a n a a l l a p r e m i e r , l a c o n d a n n a a v r e b b e d o v u t o e s s e r e u n a n i m e d a t u t t o i l P a r l a m e n t o . L o s c a d i m e n t o d e l d i b a t t i t o p o l i t i c o p o r t a a n o n c a p i r e l a r e a l t à c h e a b b i a d a v a n t i , q u a l i r i s p o s t e d a r e a n c h e d a p a r t e d e l l e o p p o s i z i o n i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i , i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o a s e g u i t o d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u l C o n s i g l i o e u r o p e o . " L a s t a b i l i t à d i u n g o v e r n o c r e a s t a b i l i t à n e l p a e s e - p r o s e g u e - f i d u c i a n e l l a g e n t e . M i p o s s o p e r m e t t e r e d i f a r e p o l i t i c h e n o n d i b r e v e r e s p i r o m a c o n c r e t e , d a r e r i s p o s t e n e l m e d i o e l u n g o p e r i o d o . C r e a r e f i d u c i a " . C ' è c h i d i c e c h e " a b b i a m o a f f a m a t o g l i i t a l i a n i , s e a v e s s i m o a f f a m a t o g l i i t a l i a n i p e r c h é a l t e r z o g i o r n i d i e m i s s i o n e d i B t p v a l o r e s o n o s t a t i r a c c o l t i p i ù d i 1 3 m i l i a r d i ? P i ù d i 3 0 0 m i l a i t a l i a n i h a n n o a v u t o f i d u c i a n e l l a s t a b i l i t à d e l g o v e r n o " . " L ' o p p o s i z i o n e f a b e n e a l l a m a g g i o r a n z a , m a q u a n d o n o n è s t r a b i c a . Q u e s t o è i l t e r z o g o v e r n o p i ù l o n g e v o d e l l a R e p u b b l i c a e g l i a l t r i d u e e r a n o d i c e n t r o d e s t r a , p e r c h é q u e s t o a c c a d e ? P e r c h é i l c e n t r o d e s t r a h a s c o p e r t o l ' e l i s i r d i l u n g a v i t a ? L a p r o p o s t a p o l i t i c a d e l c e n t r o d e s t r a d a 3 1 a n n i s i b a s a s u l l ' i d e n t i t à e i v a l o r i c h e s i m e t t o n o i n s i e m e n o n c o n t r o i l n e m i c o , m a p e r g o v e r n a r e , p e r c a m b i a r l o i l p a e s e " . " P e r c h é d o p o 3 a n n i e m e z z o i l c o n s e n s o è a u m e n t a t o e n o n è d i m i n u i t o ? " , c o n c l u d e .