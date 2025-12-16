R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l C o n s i g l i o E u r o p e o d i g i o v e d ì s a r à d e c i s i v o p e r l a s i c u r e z z a e i l r u o l o d e l l ’ E u r o p a n e l m o n d o . L a s c e l t a p i ù i m p o r t a n t e r i g u a r d a i b e n i r u s s i c o n g e l a t i ( 2 1 0 m i l i a r d i ) d a u s a r e c o m e g a r a n z i a p e r u n p r e s t i t o a l l ’ U c r a i n a , f o n d a m e n t a l e p e r a s s i c u r a r n e l a r e s i s t e n z a n e i p r o s s i m i d u e a n n i ” . L o d i c h i a r a G i o r g i o G o r i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e i n d u s t r i a a l P a r l a m e n t o d i B r u x e l l e s . “ I l B e l g i o , - p r o s e g u e G o r i - c h e d e t i e n e l a m a g g i o r p a r t e d e i f o n d i c o n g e l a t i , r i c h i e d e c o m p r e n s i b i l m e n t e l a c o r r e s p o n s a b i l i t à d e g l i a l t r i S t a t i m e m b r i , i n c a s o d i c a u s e l e g a l i . M a è q u i c h e a l c u n i P a e s i f r e n a n o , t r a c u i l ’ I t a l i a , e q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e . C h e g i o c o s t a f a c e n d o G i o r g i a M e l o n i ? V u o l e c h e l ’ U c r a i n a s i a c o s t r e t t a a c e d e r e a i d i k t a t d i P u t i n e d i T r u m p ? E ’ p r o n t a a m e t t e r e a r i s c h i o l a s i c u r e z z a d e l l ’ E u r o p a , i n c l u s a q u e l l a d e l l ’ I t a l i a ? ” . “ C o s ì s u l l ’ a l t r a i m p o r t a n t e d e c i s i o n e c h e a t t e n d e i l C o n s i g l i o E u r o p e o : q u e l l a s u l l ’ a c c o r d o c o m m e r c i a l e c o n M e r c o s u r , e s s e n z i a l e p e r l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i e p e r m i t i g a r e g l i e f f e t t i d e i d a z i d i T r u m p . A n c h e q u i i l g o v e r n o i t a l i a n o s e m b r a f r e n a r e , n o n o s t a n t e l e s a l v a g u a r d i e i n t r o d o t t e s u i b e n i a g r i c o l i . B l o c c a r e i l M e r c o s u r - c o n c l u d e G o r i - s a r e b b e u n g r a v e d a n n o p e r g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i . G i o r g i a M e l o n i a s c o l t i d u n q u e l a v o c e d e l l e i m p r e s e e g a r a n t i s c a i l s o s t e g n o d e l g o v e r n o a d u n a c c o r d o d e c i s i v o p e r i l n o s t r o e x p o r t ” .