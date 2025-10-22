R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' e l e t t r i c o a l 1 0 0 % è u n a f o l l i a d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a p r o d u z i o n e , d e l l a v o r o e d e l l a i n d i p e n d e n z a s t r a t e g i c a , s t o p a l l e i d e o l o g i e a m b i e n t a l i s t e . I n o s t r i c o m p l i m e n t i v a n n o a g l i S t a t i U n i t i d i T r u m p p e r l a r e s t i t u z i o n e d e g l i o s t a g g i , b e n e i l r u o l o d e l l ' I t a l i a , c i c h i e d i a m o d o v e s o n o i p r o - p a l o r a c h e H a m a s s t a f u c i l a n d o i p a l e s t i n e s i . S u l l ' U c r a i n a v o g l i a m o l a n c i a r e u n a p p e l l o a l l ' U n i o n e e u r o p e a , s i a l l i n e i a g l i U s a , è l ' u n i c o m o d o p e r a r r i v a r e a u n a p a c e v e r a e d u r a t u r a . L ' E u r o p a n o n p u ò c o n t i n u a r e c o n l a p r o p a g a n d a b e l l i c i s t i c a s u R u s s i a e U c r a i n a , s i a l l i n e i a W a s h i n g t o n " . C o s ì i l d e p u t a t o A l e s s a n d r o G i g l i o V i g n a d e l l a L e g a , a n n u n c i a n d o i n A u l a a l l a C a m e r a i l v o t o f a v o r e v o l e a l l a r i s o l u z i o n e d i m a g g i o r a n z a s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o U e . " V o g l i a m o l a n c i a r e d u e m e s s a g g i a i p a e s i n o r d i c i c h e s i c o n s i d e r a n o f r o n t e e s t : m a i s o l d a t i i t a l i a n i i n U c r a i n a . M a i s o l d a t i e u r o p e i s u s u o l o U c r a i n o , s i a m o c o n t e n t i c h e i l p u n t o s i a r i b a d i t o n e l l a r i s o l u z i o n e d i m a g g i o r a n z a ; L ' e u r o p a n o n s i e t e s o l o v o i , n o n e s i s t e s o l o i l f r o n t e e s t . S e d o b b i a m o s p e n d e r e s o l d i i n s i c u r e z z a c o m e L e g a i d e n t i f i c h i a m o a l m e n o a l t r i t r e s c e n a r i i n c u i i n v e s t i r e . L a c y b e r s i c u r e z z a , i l f r o n t e s u d c h e c o m e I t a l i a e p a e s i d e l M e d i t e r r a n e o c i v e d e i n p r i m a l i n e a , q u i n d i l ' i m m i g r a z i o n e e l ' i n g r e s s o d i c e l l u l e t e r r o r i s t i c h e s u l t e r r i t o r i o e u r o p e o e i t a l i a n o , e i l f r o n t e i n t e r n o , l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , r a f f o r z i a m o l e f o r z e d i p o l i z i a p e r r e n d e r e l e c i t t à p i ù s i c u r e " , c o n c l u d e .