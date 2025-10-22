R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è u n ’ i m m a g i n e c h e r i a s s u m e m e g l i o d i q u a l s i a s i d i s c o r s o q u e s t o n u o v o r u o l o d e l l ’ I t a l i a , S h a r m e l - S h e i k h : c o n i r i f l e t t o r i d e l m o n d o p u n t a t i s u l M e d i o O r i e n t e , G i o r g i a M e l o n i e r a l ’ u n i c a d o n n a , p r o t a g o n i s t a a t t i v a d e l p i a n o d i p a c e p r o m o s s o d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a . M a c ’ è a n c h e u n f o r t e v a l o r e s i m b o l i c o , i n q u e l l a f o t o : G i o r g i a M e l o n i r a p p r e s e n t a v a u n ’ I t a l i a a u t o r e v o l e , r i s p e t t a t a e f e d e l e a s é s t e s s a " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , E l i s a b e t t a G a r d i n i , i n o c c a s i o n e d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u l C o n s i g l i o U e a l l a C a m e r a . " H a c a n c e l l a t o a n n i d i s u b a l t e r n i t à , d i i m m a g i n i d i f i g u r e f e m m i n i l i , c h e a l l o r a r i c o p r i v a n o r u o l i p o l i t i c i a l i v e l l o n a z i o n a l e o i n t e r n a z i o n a l e , c h e s i p r e s e n t a v a n o p r o n e e c o m p i a c e n t i , i n d o s s a n d o i l v e l o , c e r t a m e n t e e s t r a n e o a l l a n o s t r a c u l t u r a e i d e n t i t à , c o m e f o s s e i n d i s p e n s a b i l e p e r m o s t r a r s i ' a c c e t t a b i l i ' . I l P r e s i d e n t e M e l o n i h a d i m o s t r a t o c h e n o n e r a i n d i s p e n s a b i l e : e r a u n a s c e l t a d i q u e l l e d o n n e d i s i n i s t r a . P e r q u e s t o l a r i n g r a z i a m o , p e r a v e r d i m o s t r a t o c h e s i p u ò e s s e r e u n a N a z i o n e d i a l o g a n t e s e n z a m a i r i n u n c i a r e a l l a p r o p r i a i d e n t i t à . E n o i s a r e m o a l s u o f i a n c o , p e r d i f e n d e r e i l l a v o r o , l a l i b e r t à e l a s o v r a n i t à d i u n a g r a n d e N a z i o n e e u r o p e a : l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .