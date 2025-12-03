R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L e i n f r a s t r u t t u r e s p a z i a l i e s o t t o m a r i n e s o n o n u o v i t e r r i t o r i s o v r a n i e d o b b i a m o d i f e n d e r l i c o n l a s t e s s a d e t e r m i n a z i o n e c o n c u i d i f e n d i a m o g l i s p a z i t e r r e s t r i " . I l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c o n d e l e g a a l l ’ I n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e a l l a T r a n s i z i o n e d i g i t a l e , A l e s s i o B u t t i , h a r i c h i a m a t o c o s ì l a n a t u r a s t r a t e g i c a d i s p a z i o e x t r a - a t m o s f e r i c o e d o m i n i o s u b a c q u e o , s o t t o l i n e a n d o c o m e q u e s t i a m b i t i " n o n r i c a d a n o s o t t o u n a p i e n a t r a d i z i o n a l e s o v r a n i t à s t a t a l e " e s i a n o r e g o l a t i d a " r e g i m i g i u r i d i c i i n t e r n a z i o n a l i " o r m a i i n a d e g u a t i . L o h a f a t t o n e l l ’ a m b i t o d e l s u o i n t e r v e n t o a l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , o s p i t a t a n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” a R o m a . I n q u e s t o q u a d r o , h a r i c o r d a t o l ’ i n c o n t r o d e l 1 7 l u g l i o a l D i p a r t i m e n t o p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e c o n l a v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a H e n n a V i r k u n n e n , c e n t r a t o i n p a r t i c o l a r e s u l l e s t r a t e g i e e u r o p e e p e r i c a v i s o t t o m a r i n i : “ P e r l a p r i m a v o l t a c ’ è u n a f f l a t o d i v e r s o a l i v e l l o e u r o p e o , u n a p p r o c c i o p i ù p r a t i c o e p r a g m a t i c o , n o n è p i ù t e m p o d i r i t a r d i r i s p e t t o a S t a t i U n i t i e a l t r e a r e e d e l m o n d o ” . S u i c a v i , B u t t i h a r i c h i a m a t o i n u m e r i g l o b a l i – “ 1 m i l i o n e e 3 0 0 m i l a c h i l o m e t r i d i c a v i s o t t o m a r i n i s p a r s i p e r i l m o n d o ” – e i r i s c h i c o l l e g a t i : f o n d a l i “ i n f l a z i o n a t i ” d a p i ù d o r s a l i , d a n n i d o v u t i a l l a p e s c a a s t r a s c i c o , a r e e d i a t t e r r a g g i o c o m e p u n t i s e n s i b i l i f i s i c i e i n f o r m a t i c i , p o c h e n a v i d e d i c a t e a l l a r i p a r a z i o n e . D a q u i i l s o s t e g n o a l l ’ i d e a e u r o p e a d i “ c o s t i t u i r e u n a f l o t t a d i p r o n t o i n t e r v e n t o ” e l a p r o p o s t a d i “ r a f f o r z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e ” , a p a r t i r e d a “ u n p a t t o o p e r a t i v o a l i v e l l o m e d i t e r r a n e o ” , c o n p a e s i “ q u a n t o m e n o l i k e m i n d e d ” s u l p i a n o d e m o c r a t i c o . I l s o t t o s e g r e t a r i o h a p o i r i v e n d i c a t o i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a c o m e h u b s t r a t e g i c o d e l l a c o n n e t t i v i t à : P a l e r m o c o n i l S i c i l y H u b d i S p a r k l e , “ p u n t o d i g r a v i t à p e r l ’ I P d e l M e d i t e r r a n e o ” , G e n o v a c o n i l G e n o v a L a n d i n g P l a t f o r m , L a S p e z i a c o m e p o l o p e r l a s i c u r e z z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s u b a c q u e e , i l P i a n o M a t t e i c h e i n c l u d e l e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i t r a l e p r i o r i t à e l ’ o n d a t a d i i n v e s t i m e n t i i n d a t a c e n t e r d a p a r t e d e l l e b i g t e c h . S u q u e s t o p u n t o , B u t t i h a l e g a t o s e m p l i f i c a z i o n e a u t o r i z z a t i v a , p i a n i f i c a z i o n e e n e r g e t i c a e s c e l t e d i l u n g o p e r i o d o : “ S e p e n s i a m o d i f a r v i v e r e t u t t e q u e s t e s t r u t t u r e s o l o c o n e o l i c o e f o t o v o l t a i c o q u a l c h e p r o b l e m a l ’ a b b i a m o . L a p a r o l i n a m a g i c a è e n e r g i a n u c l e a r e ” , h a o s s e r v a t o , c i t a n d o g l i S m r c o m e p o s s i b i l e s o l u z i o n e . U n p a s s a g g i o c e n t r a l e è s t a t o d e d i c a t o a l l a n e c e s s i t à d i a g g i o r n a r e i l q u a d r o g i u r i d i c o i n t e r n a z i o n a l e s u l l o s p a z i o : l a d i s t i n z i o n e d e l 1 9 6 7 t r a s p a z i o a e r e o e s p a z i o e x t r a - a t m o s f e r i c o è “ o b s o l e t a ” , h a d e t t o , m e n t r e l e o r b i t e t e r r e s t r i s o n o d i v e n t a t e “ u n a r i s o r s a e c o n o m i c a l i m i t a t a ” c o m e l e f r e q u e n z e p e r l e t e l e c o m u n i c a z i o n i . D a q u i l a r i c h i e s t a d i “ d e f i n i r e u n s i s t e m a d i a l l o c a z i o n e , c o n c e s s i o n e e a u t o r i z z a z i o n e ” p e r r e g o l a r e a c c e s s o , u s o , r e s p o n s a b i l i t à e c o n v i v e n z a d e l l e c o s t e l l a z i o n i s a t e l l i t a r i , e v i t a n d o c h e l e o r b i t e d i v e n t i n o “ p r o p r i e t à d i f a t t o d i s o g g e t t i e c o n o m i c i p r i v a t i ” . B u t t i h a l e g a t o q u e s t i t e m i a l l ’ e v o l u z i o n e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e c a l c o l o q u a n t i s t i c o . H a r i c o r d a t o l a l e g g e i t a l i a n a s u l l ’ A i , l a s t r a t e g i a n a z i o n a l e s u l q u a n t u m e g l i a c c o r d i c o n p l a y e r c o m e I o n Q e D - W a v e , c o n c o n d i z i o n i d i “ t e c n o l o g i a a p e r t a ” , a s s u n z i o n e d i r i c e r c a t o r i e p r e s e n z a i n I t a l i a . I l 1 7 d i c e m b r e , h a a n n u n c i a t o , i l g o v e r n o p r e s e n t e r à l a s t r a t e g i a q u a n t u m i n u n a s o r t a d i “ s t a t i g e n e r a l i d e l q u a n t u m ” . O b i e t t i v o : i n t e g r a r e A I e q u a n t u m i n “ u n a r e t e d e l l e r e t i c h e c o n s e n t a r e s i l i e n z a e c o n n e t t i v i t à ” . I n f i n e , u n a v v e r t i m e n t o s u l f r o n t e t e l e c o m u n i c a z i o n i e s p a z i o : l ’ e v o l u z i o n e d e l d i r e c t - t o - c e l l e d e l l e t e c n o l o g i e s a t e l l i t a r i c o m e c o m p l e m e n t o a l l a f i b r a c a m b i e r à p r o f o n d a m e n t e e q u i l i b r i e m o d e l l i d i b u s i n e s s . “ I l p r o b l e m a d e l d i r e c t - t o - c e l l e s i s t e : n o n è s e m p r e u n p r o b l e m a , p u ò e s s e r e a n c h e u n g r a n d e b e n e f i c i o ” , h a d e t t o , r i c o r d a n d o l a s p e r i m e n t a z i o n e i n L o m b a r d i a e l a n e c e s s i t à p e r g l i o p e r a t o r i d i a d a t t a r s i . “ D o b b i a m o l a v o r a r e m e g l i o a l i v e l l o e u r o p e o : l ’ E u r o p a h a u n r i t a r d o d i c o n s a p e v o l e z z a s u c l o u d , c a v i s o t t o m a r i n i e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , m a o g g i a b b i a m o s t r u m e n t i n u o v i – d a l l ’ A i A c t a l n u o v o E d i h s u l c l o u d – c h e d o b b i a m o u s a r e p e r p a r l a r e d i s p a z i o , c a v i e n u o v e t e c n o l o g i e d i c o n n e t t i v i t à , d a e u r o p e i , a d e s s o ” , h a c o n c l u s o .