R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - T r a d i z i o n a l e c o l a z i o n e d i l a v o r o a l Q u i r i n a l e p r i m a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o d i g i o v e d ì e v e n e r d ì p r o s s i m i t r a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , e i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i n s i e m e a v a r i e s p o n e n t i d e l G o v e r n o . P r e s e n t i , i n p a r t i c o l a r e , i m i n i s t r i d e g l i E s t s e r i , A n t o n i o T a j a n i ; d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o ; d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i ; d e l l ' E c o n o m i a , G i a n c a r l o G i o r g e t t i ; d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o ; d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a , G l i b e r t o P i c h e t t o F r a t i n ; d e l l ' A g r i c o l t u r a , F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a . P r e s e n t i a n c h e i s o t t o s e g r e t a r i a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o e G i o v a n b a t t i s t a F a z z o l a r i , i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a , U g o Z a m p e t t i , e i l c o n s i g l i e r e d i p l o m a t i c o d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , F a b r i z i o S a g g i o .