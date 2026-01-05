K i e v , 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - V a s y l M a l i u k s i è d i m e s s o d a l l a c a r i c a d i c a p o d e l S e r v i z i o d i s i c u r e z z a u c r a i n o ( S b u ) , m a r i m a r r à n e l l ' a g e n z i a p e r c o n c e n t r a r s i s u l l e o p e r a z i o n i c o n t r o l a R u s s i a . L o h a a n n u n c i a t o i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y , a g g i u n g e n d o c h e M a l i u k " s a c o m e f a r l o a l m e g l i o e c o n t i n u e r à a l a v o r a r e a l l ' i n t e r n o d e l s i s t e m a S b u . I n s i e m e a b b i a m o d i s c u s s o i c a n d i d a t i p e r l a n u o v a g u i d a d e l S e r v i z i o d i S i c u r e z z a " . D a p a r t e s u a , M a l i u k h a a f f e r m a t o c h e r e s t e r à i n s e r v i z i o p e r p o r t a r e a t e r m i n e q u e l l e c h e h a d e s c r i t t o c o m e o p e r a z i o n i a s i m m e t r i c h e d i l i v e l l o m o n d i a l e , v o l t e a i n f l i g g e r e " i l m a s s i m o d a n n o " a M o s c a . N o n o s t a n t e a b b i a g u i d a t o a l c u n e d e l l e o p e r a z i o n i p i ù i m p o r t a n t i d e l l ' U c r a i n a c o n t r o l a R u s s i a , i l m a n d a t o d i M a l i u k è s t a t o s e g n a t o d a c o n t r o v e r s i e , i n p a r t i c o l a r e a c a u s a d e l l e s u e a z i o n i c o n t r o g l i o r g a n i s m i a n t i c o r r u z i o n e . L a d e c i s i o n e , d o p o m e s i d i s p e c u l a z i o n i , r i e n t r a n e l p i ù a m p i o r i m p a s t o a n n u n c i a t o d a Z e l e n s k y n e i g i o r n i s c o r s i , d o p o i l r e c e n t e s c a n d a l o d i c o r r u z i o n e i n U c r a i n a .