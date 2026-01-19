K i e v , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' a t t a c c o r u s s o d e l 9 g e n n a i o h a l a s c i a t o i r e s i d e n t i d i K i e v s e n z a r i s c a l d a m e n t o , a c q u a c a l d a e d e l e t t r i c i t à d u r a n t e l ' i n v e r n o p i ù f r e d d o d e g l i u l t i m i a n n i . I l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a d e f i n i t o l a s i t u a z i o n e n e l l a c a p i t a l e u c r a i n a " p a r t i c o l a r m e n t e d i f f i c i l e " e h a c r i t i c a t o d u r a m e n t e l e a u t o r i t à l o c a l i , i n p a r t i c o l a r e i l s i n d a c o V i t a l i K l i t s c h k o , p a r a g o n a n d o l a c i t t à a d a l t r e , c o m e K h a r k i v , p e s a n t e m e n t e b o m b a r d a t a e a f f e r m a n d o c h e e r a n o m e g l i o a t t r e z z a t e p e r g e s t i r e l e c o n s e g u e n z e d e g l i a t t a c c h i r u s s i . " P u r t r o p p o K i e v h a f a t t o m o l t o m e n o : n e l l a c a p i t a l e è s t a t o f a t t o d a v v e r o t r o p p o p o c o . E a n c h e i n q u e s t i u l t i m i g i o r n i n o n h o v i s t o s f o r z i s u f f i c i e n t i : t u t t o q u e s t o d e v e e s s e r e u r g e n t e m e n t e c o r r e t t o " , h a d i c h i a r a t o Z e l e n s k y . K l i t s c h k o h a r e p l i c a t o , r e s p i n g e n d o l e a c c u s e c o m e " i n f o n d a t e " e p o l i t i c i z z a t e . H a a f f e r m a t o c h e i l g o v e r n o n o n h a c o o r d i n a t o a l c u n a r i s p o s t a c o n g i u n t a a l l a c r i s i . G l i e s p e r t i , c h e h a n n o p a r l a t o c o n i l K y i v I n d e p e n d e n t , h a n n o a f f e r m a t o c h e , s e b b e n e l a c a p i t a l e s i a s t a t a g e s t i t a m a l e n e l c o m p l e s s o , l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a c r i s i i n c o r s o r i c a d e s i a s u l l e a u t o r i t à c e n t r a l i c h e s u q u e l l e l o c a l i . L o s c o n t r o t r a K l i t s c h k o e Z e l e n s k y , d u n q u e , s i i n t e n s i f i c a m e n t r e K i e v s i t r o v a a d a f f r o n t a r e u n a s i t u a z i o n e d i s p e r a t a . i l c a p o d e l l o S t a t o h a a f f e r m a t o c h e l a d i r i g e n z a d i K i e v h a " p e r s o t e m p o p r e z i o s o " e h a i n c a r i c a t o i l g o v e r n o d i f a r s i c a r i c o d i r i s o l v e r e l e c o n s e g u e n z e d e l l a c r i s i e n e r g e t i c a n e l l a c a p i t a l e e d i r i s o l v e r e l a s i t u a z i o n e .