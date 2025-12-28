W a s h i n g t o n , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a a f f e r m a t o c h e i n e g o z i a t i t r a W a s h i n g t o n e K i e v s o n o a n d a t i a v a n t i i l ​ ​ m e s e s c o r s o e c h e s p e r a c h e l a p a c e p o s s a e s s e r e r a g g i u n t a i l p r i m a p o s s i b i l e . I n v i s t a d e l l ' i n c o n t r o b i l a t e r a l e c o n i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p r e s s o i l r e s o r t M a r - a - L a g o i n F l o r i d a , Z e l e n s k y h a a g g i u n t o c h e l ' a t t e n z i o n e s a r à r i v o l t a a l p i a n o d i p a c e i n 2 0 p u n t i e a l l a d e f i n i z i o n e d i u n a c c o r d o . " È m o l t o i m p o r t a n t e c h e i n o s t r i t e a m p a r l i n o d i s t r a t e g i a , d i c o m e p r o c e d e r e p a s s o d o p o p a s s o e d i c o m e a v v i c i n a r s i a l l a p a c e " , h a d e t t o a i g i o r n a l i s t i . C i r c a i l 9 0 % d e l p i a n o è s t a t o d i s c u s s o d a i t e a m , h a a g g i u n t o .