K i e v , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I f u n z i o n a r i u c r a i n i e s t a t u n i t e n s i p r o s e g u i r a n n o l e d i s c u s s i o n i s u l l a p r o p o s t a d i p a c e d u r a n t e i l F o r u m e c o n o m i c o m o n d i a l e d i D a v o s . L o h a r e s o n o t o i l s e g r e t a r i o d e l C o n s i g l i o p e r l a s i c u r e z z a e l a d i f e s a n a z i o n a l e u c r a i n a R u s t e m U m e r o v . I l v e r t i c e a n n u a l e d e l W o r l d E c o n o m i c F o r u m s i t e r r à i n S v i z z e r a d a l 1 9 a l 2 3 g e n n a i o , d u r a n t e i l q u a l e U c r a i n a e S t a t i U n i t i d o v r e b b e r o u n a c c o r d o e c o n o m i c o . U m e r o v h a r i f e r i t o d i a v e r t r a s c o r s o a s s i e m e a l a l t r i a l t i f u n z i o n a r i u c r a i n i d u e g i o r n i n e g l i S t a t i U n i t i p e r t e n e r e c o n s u l t a z i o n i c o n l e l o r o c o n t r o p a r t i a m e r i c a n e , t r a c u i l ' i n v i a t o s p e c i a l e S t e v e W i t k o f f , i l g e n e r o d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p J a r e d K u s h n e r , i l s e g r e t a r i o d e l l ' e s e r c i t o d e g l i S t a t i U n i t i D a n D r i s c o l l e i l m e m b r o d e l l o s t a f f d e l l a C a s a B i a n c a J o s h G r u e n b a u m . O l t r e a U m e r o v , l a d e l e g a z i o n e u c r a i n a c o m p r e n d e v a K y r y l o B u d a n o v , r e c e n t e m e n t e n o m i n a t o c a p o d e l l ' u f f i c i o p r e s i d e n z i a l e , e D a v i d A r a k h a m i a , l e a d e r p a r l a m e n t a r e d e l p a r t i t o S e r v i t o r e d e l p o p o l o d e l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y . I c o l l o q u i s i s o n o c o n c e n t r a t i s u l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o , s u u n p i a n o d i p r o s p e r i t à e s u l l e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a p e r l ' U c r a i n a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i m e c c a n i s m i p r a t i c i p e r l ' a t t u a z i o n e e l ' a p p l i c a z i o n e , h a a f f e r m a t o U m e r o v . I f u n z i o n a r i u c r a i n i h a n n o i n o l t r e i n f o r m a t o i p a r t n e r s t a t u n i t e n s i s u i r e c e n t i a t t a c c h i r u s s i c o n t r o l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e u c r a i n e . U m e r o v h a a f f e r m a t o c h e e n t r a m b e l e p a r t i " h a n n o c o n c o r d a t o d i c o n t i n u a r e i l l a v o r o a l i v e l l o d i t e a m d u r a n t e l a p r o s s i m a f a s e d i c o n s u l t a z i o n i a D a v o s " .