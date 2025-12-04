W a s h i n g t o n , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p e r c o r s o f u t u r o p e r i c o l l o q u i d i p a c e i n U c r a i n a n o n è c h i a r o . L o h a a f f e r m a t o D o n a l d T r u m p , d o p o q u e l l i c h e h a d e f i n i t o c o l l o q u i " r a g i o n e v o l m e n t e b u o n i " t r a i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n e g l i i n v i a t i d e g l i S t a t i U n i t i , c h e t u t t a v i a n o n s o n o r i u s c i t i a r a g g i u n g e r e u n a s v o l t a . D o p o i l l o r o i n c o n t r o d i m a r t e d ì a l C r e m l i n o d u r a t o 5 o r e , l ' i n v i a t o s p e c i a l e d e g l i S t a t i U n i t i S t e v e W i t k o f f e i l g e n e r o d i T r u m p , J a r e d K u s h n e r , i n c o n t r e r a n n o o g g i i n F l o r i d a i l p r i n c i p a l e n e g o z i a t o r e u c r a i n o R u s t e m U m e r o v . P a r l a n d o a i g i o r n a l i s t i n e l l o S t u d i o O v a l e , T r u m p h a a f f e r m a t o c h e P u t i n v o r r e b b e r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o , m a " n o n p o s s o d i r e c o s a u s c i r à d a q u e l l ' i n c o n t r o p e r c h é c i v o g l i o n o d u e p e r s o n e p e r b a l l a r e i l t a n g o " . I l p r e s i d e n t e h a a g g i u n t o c h e , p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' U c r a i n a , g l i S t a t i U n i t i h a n n o " q u a l c o s a d i a b b a s t a n z a b e n e l a b o r a t o " .