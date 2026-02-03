K i e v , 3 f e b . ( A d n k r o n o s / D p a ) - N u o v i , p e s a n t i a t t a c c h i r u s s i n e l l a n o t t e c o n t r o K i e v , K h a r k i v e a l t r e c i t t à d e l l ' U c r a i n a . L ' a g e n z i a d i s t a m p a U k r i n f o r m h a d a t o n o t i z i a d i d i v e r s e e s p l o s i o n i n e l l a c a p i t a l e , m e n t r e i l c a p o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e m i l i t a r e , T y m u r T k a c h e n k o , h a p a r l a t o d i a t t a c c h i c o n m i s s i l i b a l i s t i c i . S e c o n d o n o t i z i e n o n c o n f e r m a t e u f f i c i a l m e n t e , s a r e b b e r o s t a t i c o l p i t i d u e i m p i a n t i p e r l ' e n e r g i a t e r m i c a , d o p o l a f i n e d e l l a t r e g u a n e g l i a t t a c c h i c o n t r o l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e . A l m e n o d u e m i s s i l i , s e c o n d o i l s i n d a c o d e l l a c i t t à , I h o r T e r e k h o v , h a n n o c o l p i t o K h a r k i v , c h e è f i n i t a a n c h e s o t t o u n " m a s s i c c i o a t t a c c o " c o n d r o n i . E r a i d s i s e g n a l a n o a n c h e s u Z a p o r i z h z h i a e D n i p r o . P e r i l m o m e n t o n o n s i s e g n a l a n o v i t t i m e i n n e s s u n o d e g l i a t t a c c h i .