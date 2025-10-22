R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a c e g i u s t a è u n o b i e t t i v o c h e d o b b i a m o p e r s e g u i r e a n c h e p e r g l i u c r a i n i m e n t r e l i s o s t e n i a m o . E n o n c i p u ò e s s e r e u n a p a c e g i u s t a s e n z a c h e a q u e l t a v o l o n e g o z i a l e s i e d a l ' U c r a i n a e a c c a n t o a l l ' U c r a i n a , l ' U n i o n e E u r o p e a , p e r c h é n o n s a r à T r u m p a g a r a n t i r e g l i i n t e r e s s i d i s i c u r e z z a d i u c r a i n i e d e u r o p e i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n n e l l ' i n t e r v e n t o a l l a C a m e r a r i v o l g e n d o s i a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . " A n z i , s e P u t i n o g g i è p i ù f o r t e , s i s e n t e p i ù f o r t e a l m e n o , h a i n t e n s i f i c a t o , c o m e l e i h a r a c c o n t a t o s t a m a t t i n a , i b r u t a l i a t t a c c h i a n c h e s u l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e u c r a i n a . È p r o p r i o a n c h e p e r c h é T r u m p l ' h a r i a b i l i t a t o a c c o g l i e n d o l o s u u n t a p p e t o r o s s o s e n z a o t t e n e r e g a r a n z i e . L a p a c e n o n p u ò e s s e r e l a r e s a a l l e r a g i o n i d e l l ' a g g r e s s o r e . B i s o g n a a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e s u P u t i n , a n c h e c o n l e s a n z i o n i , e p o r t a r l o a n e g o z i a r e . E p e r f a r e q u e s t o s e r v e u n ' i n i z i a t i v a p o l i t i c a e d i p l o m a t i c a e u r o p e a , s e n z a a s p e t t a r e g l i u m o r i a l t e r n i d i T r u m p " .