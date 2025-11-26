R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c i a m o c h e d i s c u t a n o T r u m p , Z e l e n s k y e P u t i n , s e n z a i n v a s i o n i d i c a m p o d i B r u x e l l e s , d i P a r i g i o d i B e r l i n o . C o m e T r u m p è r i u s c i t o f r a m i l l e d i f f i c o l t à a p o r r e f i n e a l m a s s a c r o t r a i t e r r o r i s t i d i H a m a s e I s r a e l e , a d e s s o c i s o n o i p u n t i . . . n o n s t a a m e g i u d i c a r l i , f i g u r a t i s e s o n o i o a d o v e r d i r e c o s a d e v e a c c e t t a r e Z e l e n s k y o c o s a d e v e a c c e t t a r e P u t i n . R i n g r a z i o T r u m p c h e l i s t a m e t t e n d o i n t o r n o a u n t a v o l o p e r c h é s e a v e s s i m o a s p e t t a t o M a c r o n o c o m p a g n i a . . . q u a l c u n o è p i ù i n t e r e s s a t o a v e n d e r e a r m i c h e a f e r m a r e i m i s s i l i . M i s e m b r a c h e c i s i a d i s p o n i b i l i t à a l l ' a s c o l t o d a p a r t e s i a d i Z e l e n s k y c h e d i P u t i n . L a s c i a m o l a v o r a r e g l i a m e r i c a n i e l ' U n i o n e E u r o p e a n o n s i m e t t a d i m e z z o " . C o s ì i l l e a d e r d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n v o c a t a d a l p a r t i t o a l l a C a m e r a s u i r i s u l t a t i d e l l e r e g i o n a l i . " I o n o t o c h e l a g u e r r a è i n c o r s o d a q u a s i q u a t t r o a n n i e i l r u o l o d e l l ' U n i o n e E u r o p e a è s t a t o p r e s s o c h é p a r i a l l o z e r o , s e n o n p a g a r e d e c i n e d i m i l i a r d i d i e u r o , f a r e l e s a n z i o n i e p r o b a b i l m e n t e , l e g g e n d o l e c r o n a c h e c h e a r r i v a n o d a K i e v , a l i m e n t a r e u n g i r o d i c o r r u z i o n e d a c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i d o l l a r i . I n v e c e d i a i u t a r e i c i v i l i e i b a m b i n i c o m p r a v a n o v i l l e a l l ' e s t e r o , a p r i v a n o c o n t i a l l ' e s t e r o , a n d a v a n o a p r o s t i t u t e e s i f a c e v a n o g l i a f f a r i l o r o . I o d i r e i c h e B r u x e l l e s , L o n d r a , P a r i g i , B e r l i n o s e l a s c i a n o l a v o r a r e W a s h i n g t o n p e r t r o v a r e u n a c c o r d o t r a K i e v e M o s c a f a n n o l a c o s a g i u s t a , a n c h e p e r c h é i o h o l ' i m p r e s s i o n e c h e q u a l c u n o i n E u r o p a c h e è i n d i f f i c o l t à a c a s a s u a c e r c h i a l t r o v e u n d i v e r s i v o " , c o n c l u d e .