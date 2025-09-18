R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a l t r o g i o r n o i l m i n i s t r o C r o s e t t o h a d e t t o , c o n c r u d a s i n c e r i t à , q u e l l o c h e m o l t i d i n o i s a n n o e m o l t i a l t r i f i n g o n o d i n o n s a p e r e : l ’ I t a l i a , i n c a s o d i a t t a c c o , n o n a v r e b b e i m e z z i p e r d i f e n d e r s i . U n a n o t i z i a s i m i l e è c a d u t a n e l v u o t o p i ù a s s o l u t o . N o n u n a s o l a v o c e s i è l e v a t a d a l c a m p o l a r g o . P e g g i o è a n d a t a n e l l a m a g g i o r a n z a d o v e l ’ u n i c a v o c e s e n t i t a è s t a t a q u e l l a d i S a l v i n i , p r e o c c u p a t o d a l l ’ u n i c a a g g r e s s i o n e c h e v i e n e a s u o g i u d i z i o d a l l ’ i m m i g r a z i o n e i l l e g a l e " . C o s ì D a n i e l a R u f f i n o , d e p u t a t a d i A z i o n e . " T a l c h é è l e c i t o p e n s a r e c h e q u a n d o i l g o v e r n o p o r t e r à i n P a r l a m e n t o i l p i a n o d i d i f e s a f a r à r i c o r s o a m i l l e a r t i f i c i p e r o t t e n e r e u n a m a g g i o r a n z a d i c u i , s u l l a c a r t a , n o n d i s p o n e . S a l v i n i e C o n t e h a n n o u n n o t e v o l e p o t e r e d i b l o c c o n e i r i s p e t t i v i s c h i e r a m e n t i , p i ù f o r t e q u e l l o d i C o n t e v i s t o c h e è r i u s c i t o a i m p o r r e l a s u a l i n e a a l P d d i S c h l e i n . È u n p r o b l e m a e n o r m e p e r l ’ I t a l i a , p e r c h é s u l t e m a d e l l a d i f e s a è i n g i o c o l a n o s t r a c r e d i b i l i t à c o n g l i a l l e a t i e u r o p e i e a t l a n t i c i ” , c o n c l u d e .