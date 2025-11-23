G i n e v r a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l S e g r e t a r i o d i S t a t o a m e r i c a n o M a r c o R u b i o h a d i c h i a r a t o d i e s s e r e " m o l t o o t t i m i s t a " d o p o u n a g i o r n a t a d i d i s c u s s i o n i c o n f u n z i o n a r i u c r a i n i e d e u r o p e i a G i n e v r a s u u n a p r o p o s t a p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a i n U c r a i n a . " P e n s o c h e a b b i a m o f a t t o e n o r m i p r o g r e s s i " , h a d e t t o a i g i o r n a l i s t i p r e s s o l a m i s s i o n e s t a t u n i t e n s e a G i n e v r a , a g g i u n g e n d o : " A b b i a m o f a t t o d a v v e r o d e i p r o g r e s s i , q u i n d i s o n o m o l t o o t t i m i s t a s u l f a t t o c h e c i a r r i v e r e m o i n u n l a s s o d i t e m p o r a g i o n e v o l e , m o l t o p r e s t o " .