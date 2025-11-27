R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o è u n g o v e r n o s c h i z o f r e n i c o , d i v i s o s u t u t t o , s i a a l i v e l l o i n t e r n o s i a s u l l a s c e n a i n t e r n a z i o n a l e . S u l l a g u e r r a i n U c r a i n a a s s i s t i a m o a d u n f a t t o g r a v e : i l v i c e p r e m i e r S a l v i n i c o n t i n u a a i n d e b o l i r e l a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l P a e s e , o s t a c o l a n d o i n o g n i m o d o i l s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a , d a u l t i m o i l d o d i c e s i m o p a c c h e t t o d i a i u t i i t a l i a n i . N o n s t i a m o p a r l a n d o d i u n p a s s a n t e , m a d e l v i c e p r e m i e r d i q u e s t o g o v e r n o , c h e o g n i g i o r n o a s s u m e p o s i z i o n i o p p o s t e a q u e l l e d e l l ’ a l t r o v i c e p r e m i e r e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i " . C o s ì P i e r o D e L u c a , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e a f f a r i e u r o p e i a l l a C a m e r a , a T a g a d à s u L a 7 . " A t u t t o q u e s t o - p r o s e g u e - s i a g g i u n g e l ’ e l e m e n t o d e l c o s i d d e t t o ' p i a n o T r u m p ' . Q u i e m e r g e u n a c o m p l e s s i t à u l t e r i o r e c h e c h i a m a i n c a u s a a n c h e l a p o s i z i o n e d e l l a p r e s i d e n t e M e l o n i : è s t a t a l a p r i m a a p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a l l ’ E u r o p a e c o n t i n u a a p r o p o r s i c o m e p o r t a v o c e d e l t r u m p i s m o , s u b a l t e r n a a q u e l l a l i n e a i n v e c e d i l a v o r a r e p e r r a f f o r z a r e l ’ E u r o p a " . " P e r f o r t u n a , g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d e l l ' U e d e i p a e s i r e s p o n s a b i l i , q u e l p i a n o è s t a t o m o d i f i c a t o , p e r c h é n e l l a s u a v e r s i o n e i n i z i a l e e r a i r r i c e v i b i l e : n o n g a r a n t i v a n é l a s i c u r e z z a n é l a s o v r a n i t à t e r r i t o r i a l e d e l l ’ U c r a i n a . E o g g i i l P a r l a m e n t o U e h a s e g n a t o u n c o l p o i m p o r t a n t e a p p r o v a n d o u n a r i s o l u z i o n e p e r i l c e s s a t e i l f u o c o e p e r c h é i n e g o z i a t i a b b i a n o c o m e o b i e t t i v o u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a , r i s p e t t i n o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e d i a n o s o l i d e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a a l l ’ U c r a i n a c h e è i l P a e s e a g g r e d i t o . C i a s p e t t i a m o d a l g o v e r n o c h e a g i s c a i n q u e s t a d i r e z i o n e i n m o d o c h i a r o e i n e q u i v o c a b i l e " , c o n c l u d e .