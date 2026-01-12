K i e v , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a h a l a n c i a t o n e l l a n o t t e u n ' o n d a t a d i d r o n i c o n t r o K i e v , c o l p e n d o u n e d i f i c i o n e l l a c i t t à . T y m u r T k a c h e n k o , c a p o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e m i l i t a r e d e l l a c a p i t a l e u c r a i n a , h a r i f e r i t o c h e è s c o p p i a t o u n i n c e n d i o i n u n " e d i f i c i o n o n r e s i d e n z i a l e " n e l q u a r t i e r e S o l o m i a n s k y d e l l a c i t t à . I v i d e o p u b b l i c a t i s u i s o c i a l m e d i a s e m b r a n o m o s t r a r e u n v a s t o i n c e n d i o c h e s i s p r i g i o n a d a l l ' e d i f i c i o . S o n o s t a t i s e g n a l a t i a n c h e i n c e n d i d i v e i c o l i s u l l u o g o d e l l ' a t t a c c o d e l d r o n e . I l n u o v o a t t a c c o a K i e v a v v i e n e m e n t r e l a c i t t à e i s u o i r e s i d e n t i s o n o a l l e p r e s e c o n l e c o n t i n u e i n t e r r u z i o n i d i c o r r e n t e d o v u t e a g l i i n c e n d i . I l s i n d a c o d i K i e v V i t a l i K l i t s c h k o a v e v a p r e c e d e n t e m e n t e i n v i t a t o i r e s i d e n t i d e l l a c a p i t a l e a l a s c i a r e , s e p o s s i b i l e , l a c i t t à d o p o c h e l ' a t t a c c o r u s s o d e l 9 g e n n a i o a v e v a l a s c i a t o m e t à d e i c o n d o m i n i c i t t a d i n i s e n z a r i s c a l d a m e n t o . M e n t r e p r o s e g u o n o g l i s f o r z i p e r r i p r i s t i n a r e l ' e n e r g i a e l e t t r i c a n e g l i e d i f i c i r e s i d e n z i a l i , K l i t s c h k o h a a v v e r t i t o c h e l a s i t u a z i o n e d o v r e b b e r e s t a r e d i f f i c i l e , p o i c h é s i p r e v e d e c h e l e t e m p e r a t u r e g e l i d e p e r s i s t e r a n n o n e i p r o s s i m i g i o r n i .