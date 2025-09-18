M o s c a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I s e r v i z i s e g r e t i r u s s i h a n n o s v e n t a t o u n a t t e n t a t o a S a n P i e t r o b u r g o c o n t r o u n d i r i g e n t e d i u n ' a z i e n d a n e l s e t t o r e d e l l a d i f e s a . L o r i f e r i s c e l ' F s b , a g g i u n g e n d o c h e t r e g i o v a n i , c h e , s u o r d i n e d e i s e r v i z i s e g r e t i u c r a i n i , a v e v a n o p i a n i f i c a t o d i f a r s a l t a r e i n a r i a l ' a u t o d e l d i r i g e n t e , s o n o s t a t i a r r e s t a t i . " I l S e r v i z i o d i s i c u r e z z a f e d e r a l e d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a a S a n P i e t r o b u r g o h a s v e n t a t o l e a t t i v i t à d i u n a r e t e d i i n t e l l i g e n c e u c r a i n a c o m p o s t a d a t r e c i t t a d i n i r u s s i n a t i n e l 1 9 9 3 , 1 9 9 4 e 2 0 0 6 , c o i n v o l t i n e l l a p r e p a r a z i o n e d i u n a t t a c c o t e r r o r i s t i c o c o n t r o i l c a p o d i u n ' a z i e n d a d e l s e t t o r e d e l l a d i f e s a , c h e v o l e v a n o f a r e s p l o d e r e l a s u a a u t o c o n u n o r d i g n o e s p l o s i v o i m p r o v v i s a t o " , h a r i f e r i t o i l S e r v i z i o d i s i c u r e z z a f e d e r a l e .