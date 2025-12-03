M o s c a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e t r u p p e r u s s e h a n n o a t t a c c a t o u n c a m p o d i a d d e s t r a m e n t o d e l l e F o r z e A r m a t e u c r a i n e n e l l a z o n a d i Z a p o r i z h z h i a c o n t r o l l a t a d a K i e v . L o h a r i f e r i t o a R i a N o v o s t i i l ​ ​ s e g r e t a r i o e s e c u t i v o d e l l a C o m u n i t à d e g l i S t a t i I n d i p e n d e n t i r u s s i S e r g e i L e b e d e v , a g g i u n g e n d o c h e " c ' è s t a t o u n a t t a c c o s u u n c a m p o d i a d d e s t r a m e n t o a n o r d d i V o l n y a n s k ( O b l a s t ' d i Z a p o r i z h z h i a ) , u n a t t a c c o d i a l t a q u a l i t à a l l ' o r a d i p r a n z o d e l 2 d i c e m b r e . M o l t i s o n o r i m a s t i u c c i s i e f e r i t i . I l n u m e r o e s a t t o è d i f f i c i l e d a d e t e r m i n a r e " .