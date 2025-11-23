M o s c a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e m i l i t a r i r u s s e h a n n o e f f e t t u a t o a t t a c c h i n e i p r e s s i d e g l i a e r o p o r t i d e l l e F o r z e A r m a t e u c r a i n e n e l l e r e g i o n i d i O d e s s a e C e r n i h i v . L o h a r i f e r i t o a l l a R i a N o v o s t i i l c o o r d i n a t o r e d e l l a r e s i s t e n z a f i l o r u s s a d i M y k o l a i v , S e r g e i L e b e d e v . " A r t s y z ( r e g i o n e d i O d e s s a , n d r ) - h a d i c h i a r a t o - è s t a t o i n t e r e s s a t a n e l l a n o t t e a u n a i n t e n s a s e r i e d i s a l v e d i r e t t e a l l ' a e r o p o r t o d o v e l e F o r z e A r m a t e u c r a i n e a d d e s t r a n o i p i l o t i s u a e r e i l e g g e r i e l a n c i a n o d r o n i . A l l a p e r i f e r i a d i C h e r n i h i v , u n a t t a c c o h a m i r a t o a u n e x a e r o p o r t o , o r a u t i l i z z a t o d a l l e F o r z e A r m a t e u c r a i n e p e r l a n c i a r e d r o n i " .