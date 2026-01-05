M o s c a , 5 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a R u s s i a h a r i v e n d i c a t o l a c o n q u i s t a d e l l a l o c a l i t à d i G r a b o v s k é n e l l a r e g i o n e d i S u m y , n e l n o r d - e s t d e l l ' U c r a i n a , u n ' a r e a s i t u a t a v i c i n o a l c o n f i n e r u s s o . " L e u n i t à d e l g r u p p o d i t r u p p e N o r d h a n n o p r e s o i l c o n t r o l l o d e l l a l o c a l i t à d i G r a b o v s k é , n e l l a r e g i o n e d i S u m y , a s e g u i t o d i o p e r a z i o n i a t t i v e " , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o n e l s u o r a p p o r t o q u o t i d i a n o . L ' e s e r c i t o u c r a i n o a v e v a s e g n a l a t o a d i c e m b r e c o m b a t t i m e n t i i n q u e s t o s e t t o r e d o p o c h e i s o l d a t i r u s s i a v e v a n o a t t r a v e r s a t o i l c o n f i n e p e r l a n c i a r e u n ' o f f e n s i v a . L e f o r z e r u s s e o c c u p a n o g i à p i ù d i 2 0 0 k m 2 d i t e r r i t o r i o n e l l a r e g i o n e d i S u m y , p i ù a o v e s t . I l m e d i a t o r e u c r a i n o p e r i d i r i t t i u m a n i , D m y t r o L o u b i n e t s , h a a c c u s a t o l e f o r z e r u s s e d i a v e r e v a c u a t o " c o n l a f o r z a " u n a c i n q u a n t i n a d i c i v i l i d a G r a b o v s k é v e r s o l a R u s s i a . L a r e g i o n e d i S u m y n o n è u n o d e i t e r r i t o r i c h e M o s c a r i v e n d i c a c o m e a n n e s s i o n e a l l ' U c r a i n a , m a i l p r e s i d e n t e V l a d i m i r P u t i n a v e v a o r d i n a t o a l l e s u e t r u p p e d i c o n q u i s t a r e u n a " z o n a c u s c i n e t t o " c h e i m p e d i s s e a l l e f o r z e u c r a i n e d i p e n e t r a r e i n R u s s i a c o m e a c a d d e n e l l ' e s t a t e d e l 2 0 2 4 .