M o s c a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I s i s t e m i d i d i f e s a a e r e a r u s s i h a n n o i n t e r c e t t a t o e d i s t r u t t o 2 2 d r o n i u c r a i n i d u r a n t e l a n o t t e s o p r a l e r e g i o n i r u s s e e i l M a r d ' A z o v . L o h a r i f e r i t o i l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o . " N e l c o r s o d e l l a s c o r s a n o t t e , i s i s t e m i d i a l l e r t a d e l l a d i f e s a a e r e a h a n n o i n t e r c e t t a t o e d i s t r u t t o 2 2 d r o n i u c r a i n i a d a l a f i s s a : 1 2 d r o n i s u l t e r r i t o r i o d e l l a R e p u b b l i c a d i C r i m e a , s e i d r o n i s u l t e r r i t o r i o d i K r a s n o d a r , d u e d r o n i s u l t e r r i t o r i o d e l l ' O b l a s t ' d i R o s t o v , u n o s u l t e r r i t o r i o d e l l a R e p u b b l i c a d i A d i g h e z i a e u n a l t r o s u l l e a c q u e d e l M a r d ' A z o v " , h a p r e c i s a t o i l m i n i s t e r o .