M o s c a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' a t t a c c o n o t t u r n o c o n m i s s i l e i p e r s o n i c o O r e s h n i k c o n t r o l ' U c r a i n a è u n e s e m p i o d i c o m e a g i r e c o n t r o i " p e r i c o l o s i p a z z i " . L o h a a f f e r m a t o s u T e l e g r a m i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a r u s s o D m i t r y M e d v e d e v , s p i e g a n d o c h e " d a l l ' i n i z i o d e l l ' a n n o l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i s o n o d i v e n t a t e u n c a o s t o t a l e " e l a R u s s i a " d e v e a g i r e d i c o n s e g u e n z a : c i s o n o t r o p p e p e r s o n e i n d i s c i p l i n a t e i n g i r o " .