W a s h i n g t o n , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S t e v e W h i t k o f f , i n v i a t o s p e c i a l e d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , e b b e u n a c o n v e r s a z i o n e , c i r c a u n m e s e f a , c o n i l c o n s i g l i e r e d e l C r e m l i n o Y u r i U s h a k o v , a l q u a l e p r o p o s e d i c o l l a b o r a r e a l l a s t e s u r a d i u n p i a n o d i p a c e p e r l ' U c r a i n a , s i m i l e a q u e l l o f o r m u l a t o p e r G a z a . L o s c r i v e i l G u a r d i a n , c i t a n d o u n a t r a s c r i z i o n e d e l l a c o n v e r s a z i o n e t e l e f o n i c a a v v e n u t a f r a i d u e e o t t e n u t a d a B l o o m b e r g . N e l c o r s o d e l l a t e l e f o n a t a d i 5 m i n u t i d e l 1 4 o t t o b r e , W i t k o f f s u g g e r ì c h e , p e r r a g g i u n g e r e l a p a c e i n U c r a i n a , s a r e b b e s t a t o n e c e s s a r i o c h e l a R u s s i a a c q u i s i s s e i l c o n t r o l l o d e l D o n e t s k e p r o c e d e s s e a u n p o s s i b i l e s e p a r a t o s c a m b i o t e r r i t o r i a l e . " O r a , i o s o c o s a c i v o r r à p e r r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o d i p a c e : D o n e t s k e f o r s e u n o s c a m b i o d i t e r r i t o r i d a q u a l c h e p a r t e " , d i s s e l ' i n v i a t o d i T r u m p s o t t o l i n e a n d o d i r i t e n e r e n e c e s s a r i e l e c o n c e s s i o n i t e r r i t o r i a l i e d a n d o a l c o n t e m p o i n d i c a z i o n i ' t a t t i c h e ' s u c o m e P u t i n a v r e b b e d o v u t o s o l l e v a r e l ' a r g o m e n t o c o n T r u m p , o l t r e a s u g g e r i r e u n a c o n v e r s a z i o n e t e l e f o n i c a c o n i l p r e s i d e n t e U s a p r i m a d e l l a v i s i t a d i V o l o d y m y r Z e l e n s k y a l l a C a s a B i a n c a c h e s a r e b b e a v v e n u t a p o c o d o p o , l a s t e s s a s e t t i m a n a . " D i c o c h e i n v e c e d i p a r l a r e i n q u e s t o m o d o , p a r l i a m o c o n p i ù s p e r a n z a , p e r c h é c r e d o c h e a r r i v e r e m o a u n a c c o r d o q u i " , d i s s e a n c o r a W h i t k o f f , m e n z i o n a n d o l ' a c c o r d o d i G a z a : " A b b i a m o e l a b o r a t o u n p i a n o i n 2 0 p u n t i e p e n s o c h e s i a q u e l l o c h e d o b b i a m o f a r e c o n t e " .