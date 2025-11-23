K i e v , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C i n q u e p r i g i o n i e r i d i g u e r r a u c r a i n i s a r e b b e r o s t a t i u c c i s i d a i m i l i t a r i r u s s i . L o r e n d e n o t o i l s i t o d i m a p p a t u r a d e l l a g u e r r a i n U c r a i n a D e e p S t a t e a t t r a v e r s o u n f i l m a t o c h e m o s t r e r e b b e i l m o m e n t o i n c u i l e t r u p p e r u s s e s p a r a n o a i s o l d a t i u c r a i n i m e n t r e g i a c c i o n o a t e r r a . L ' o r g a n i z z a z i o n e a f f e r m a c h e s t a a n c o r a i n d a g a n d o s u q u a n d o e d o v e è a v v e n u t a l ' e s e c u z i o n e e n o n h a a n c o r a i n d i c a t o i l l u o g o i n c u i è a v v e n u t o i l p o s s i b i l e c r i m i n e d i g u e r r a . L ' e s e c u z i o n e d e i p r i g i o n i e r i d i g u e r r a è c o n s i d e r a t a u n c r i m i n e d i g u e r r a e v i o l a l e C o n v e n z i o n i d i G i n e v r a , c h e p r o i b i s c o n o l a t o r t u r a , l a v i o l e n z a e l ' e s e c u z i o n e s e n z a u n g i u s t o p r o c e s s o .