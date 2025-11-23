R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È i m p o r t a n t e e s s e r e q u i o g g i c o n l a c o m u n i t à u c r a i n a a c c a n t o a K i e v , p e r c h é s o n o l e o r e i n c u i s i d e c i d e i l f u t u r o n o n s o l o d i u n ' U c r a i n a l i b e r a e s o v r a n a m a a n c h e d e l f u t u r o d e l l a s i c u r e z z a d e l l ' i n t e r a E u r o p a : i l p i a n o d i T r u m p n o n è u n p i a n o d i p a c e , è u n a t t o d i f o r z a , e d è u n p i a n o c h e p r e p a r a l a c o n q u i s t a f u t u r a . U n p i a n o c h e r e c e p i s c e s o s t a n z i a l m e n t e t u t t i i p u n t i v o l u t i e d e s i d e r a t i d a l l a R u s s i a e a l c o n t e m p o d i s a r m a l ' a g g r e d i t o : è o v v i o c h e s u q u e s t a b a s e s i a i r r i c e v i b i l e e c ' è n o n s o l o d a s p e r a r e m a c ' è d a i m p e g n a r s i e d a m o b i l i t a r s i p e r c h é i p r i n c i p a l i p a e s i e u r o p e i i n q u e s t e o r e r i e s c a n o a d a v v i a r e u n n e g o z i a t o c h e l o m o d i f i c h i p r o f o n d a m e n t e e r a d i c a l m e n t e ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i , i n P i a z z a d e l l ’ E s q u i l i n o a R o m a a l l a m a n i f e s t a z i o n e p e r l ’ U c r a i n a . “ P e r q u a n t o r i g u a r d a i l g o v e r n o i t a l i a n o , a b b i a m o s e n t i t o c o m e a l s o l i t o v o c i d i v e r s e e d i s c o r d a n t i t r a T a j a n i e S a l v i n i , e n t r a m b i v i c e p r e s i d e n t i d e l C o n s i g l i o . M e l o n i p r o f e s s a o t t i m i s m o , p e r ò n o i n o n c a p i a m o c o s a c ' è d a e s s e r e o t t i m i s t i n e l m o m e n t o i n c u i i l r i s c h i o è c h e s i r i d i a a l l a R u s s i a u n r u o l o d i p l a y e r i n t e r n a z i o n a l e a l p a r i d e g l i S t a t i U n i t i e s i r e l e g h i l ' E u r o p a a s p e t t a t r i c e d i u n a q u e s t i o n e c h e r i g u a r d a d i r e t t a m e n t e l a s u a s i c u r e z z a ” , h a c o n c l u s o M a g i .