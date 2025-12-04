Pechino, 4 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto appello al suo omologo cinese Xi Jinping affinché superino i disaccordi tra i due paesi, definendo la cooperazione con il gigante asiatico decisiva di fronte all'attuale instabilità globale, in particolare quella che riguarda la guerra in Ucraina. Dobbiamo continuare a mobilitarci a favore della pace e della stabilità nel mondo, così come in Ucraina e nelle diverse regioni del mondo colpite dalla guerra. La nostra capacità di lavorare insieme è decisiva, ha affermato durante una conferenza stampa congiunta a Pechino. Il capo dell'Eliseo ha sottolineato che le relazioni tra Pechino e Parigi si basano sulla fiducia, la comprensione reciproca e la volontà di agire insieme in un contesto internazionale incerto, segnato dalle crisi e ha sottolineato che (la sua) volontà è anche che questo dialogo possa alimentare la road map sino-europea.