P e c h i n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - I l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n h a f a t t o a p p e l l o a l s u o o m o l o g o c i n e s e X i J i n p i n g a f f i n c h é “ s u p e r i n o ” i d i s a c c o r d i t r a i d u e p a e s i , d e f i n e n d o l a c o o p e r a z i o n e c o n i l g i g a n t e a s i a t i c o “ d e c i s i v a ” d i f r o n t e a l l ' a t t u a l e i n s t a b i l i t à g l o b a l e , i n p a r t i c o l a r e q u e l l a c h e r i g u a r d a l a g u e r r a i n U c r a i n a . “ D o b b i a m o c o n t i n u a r e a m o b i l i t a r c i a f a v o r e d e l l a p a c e e d e l l a s t a b i l i t à n e l m o n d o , c o s ì c o m e i n U c r a i n a e n e l l e d i v e r s e r e g i o n i d e l m o n d o c o l p i t e d a l l a g u e r r a . L a n o s t r a c a p a c i t à d i l a v o r a r e i n s i e m e è d e c i s i v a ” , h a a f f e r m a t o d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n g i u n t a a P e c h i n o . I l c a p o d e l l ' E l i s e o h a s o t t o l i n e a t o c h e l e r e l a z i o n i t r a P e c h i n o e P a r i g i s i b a s a n o “ s u l l a f i d u c i a , l a c o m p r e n s i o n e r e c i p r o c a e l a v o l o n t à d i a g i r e i n s i e m e i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e i n c e r t o , s e g n a t o d a l l e c r i s i ” e h a s o t t o l i n e a t o c h e “ ( l a s u a ) v o l o n t à è a n c h e c h e q u e s t o d i a l o g o p o s s a a l i m e n t a r e l a r o a d m a p s i n o - e u r o p e a ” .