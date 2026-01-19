K i e v , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - G l i s c o n t r i i n d i r e z i o n e d i P o k r o v s k p r o s e g u o n o . L o h a d i c h i a r a t o i l c o m a n d a n t e u c r a i n o i n c a p o O l e k s a n d r S y r s k y , a g g i u n g e n d o c h e l a s i t u a z i o n e o p e r a t i v a r e s t a d i f f i c i l e e c h e è i n c o r s o " u n a b a t t a g l i a e s t e n u a n t e " . S e c o n d o S y r s k y , n e l l a z o n a s i v e r i f i c a n o o g n i g i o r n o c i r c a 5 0 s c o n t r i a r m a t i , m e n t r e l e t r u p p e r u s s e c e r c a n o d i a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e s u l l e p o s i z i o n i u c r a i n e a P o k r o v s k e M y r n o h r a d . " S t a n n o i m p i e g a n d o r i s e r v e a P o k r o v s k , c e r c a n d o o p p o r t u n i t à p e r s f o n d a r e l e n o s t r e d i f e s e s i a a t t r a v e r s o s p o r a d i c i a s s a l t i m a s s i c c i s i a a t t r a v e r s o a v a n z a t e n a s c o s t e d i p i c c o l i g r u p p i d i f a n t e r i a " , h a d e t t o S y r s k y . P o k r o v s k , u n a c i t t à f o r t e z z a c h i a v e n e l l ' O b l a s t ' d i D o n e t s k , è u n a d e l l e z o n e p i ù f e r o c e m e n t e c o n t e s e d e l l a l i n e a d e l f r o n t e , c o n l e f o r z e u c r a i n e c h e h a n n o r e s i s t i t o a u n i m p o r t a n t e a s s a l t o r u s s o p e r t u t t o l ' a n n o s c o r s o . M y r n o h r a d è u n a c i t t à s a t e l l i t e d i P o k r o v s k , s i t u a t a a m e n o d i 3 c h i l o m e t r i d i d i s t a n z a .