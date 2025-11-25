K i e v , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n a " r e a z i o n e t e r r o r i s t i c a " a l p i a n o a m e r i c a n o v o l t o a p o r r e f i n e a l l a g u e r r a . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i u c r a i n o A n d r i ï S y b i g a h a d e s c r i t t o c o n q u e s t e p a r o l e s u X g l i a t t a c c h i r u s s i c h e n e l l a n o t t e h a n n o c a u s a t o a l m e n o s e i m o r t i a K i e v . " P u t i n - h a a g g i u n t o - h a m o s t r a t o l a p r o p r i a r e a z i o n e t e r r o r i s t i c a a l l e p r o p o s t e d i p a c e d e g l i S t a t i U n i t i e d e l p r e s i d e n t e T r u m p , l a n c i a n d o u n a r a f f i c a d i m i s s i l i e d r o n i s u l l ' U c r a i n a " .