W a s h i n g t o n , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ’ a s s i s t e n t e p r e s i d e n z i a l e r u s s o V l a d i m i r M e d i n s k y , c h e h a g u i d a t o l a d e l e g a z i o n e r u s s a a i c o l l o q u i d i G i n e v r a d e l 1 7 e 1 8 f e b b r a i o , h a a f f e r m a t o c h e i n e g o z i a t i s o n o s t a t i d i f f i c i l i m a " p r o f e s s i o n a l i " . L o s c r i v e l ' I s t i t u t o p e r l o s t u d i o d e l l a g u e r r a ( I s w ) , s e c o n d o c u i " i l f a t t o c h e M e d i n s k y g u i d i l a d e l e g a z i o n e r u s s a a G i n e v r a è d e g n o d i n o t a , p o i c h é è p r o b a b i l e c h e i l C r e m l i n o l o s t i a u s a n d o p e r b l o c c a r e i n e g o z i a t i " . Z e l e n s k y h a o s s e r v a t o c h e M e d i n s k y t e n d e a d i s c u t e r e l e c o s i d d e t t e " r a d i c i s t o r i c h e " d e l l a g u e r r a . F u n z i o n a r i u c r a i n i e s t a t u n i t e n s i h a n n o p r e c e d e n t e m e n t e n o t a t o c o m e i f u n z i o n a r i d e l C r e m l i n o t i r i n o f u o r i q u e s t i a r g o m e n t i d u r a n t e i n e g o z i a t i p e r b l o c c a r e l e d i s c u s s i o n i s u u n s e r i o a c c o r d o d i p a c e . " L ' U c r a i n a - s c r i v e l ' I s w - c o n t i n u a a o f f r i r e c o n c e s s i o n i s i g n i f i c a t i v e p e r f a r a v a n z a r e i l p r o c e s s o d i n e g o z i a t i d i p a c e , c o m p r e s i c o m p r o m e s s i s u l l e c o n c e s s i o n i t e r r i t o r i a l i . Z e l e n s k y h a a f f e r m a t o c h e l ' U c r a i n a e g l i S t a t i U n i t i c o n c o r d a n o s u l f a t t o c h e i l p o p o l o u c r a i n o d o v r e b b e v o t a r e s u q u a l s i a s i a c c o r d o p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a , m a h a o s s e r v a t o c h e i l p o p o l o u c r a i n o r i f i u t e r e b b e u n a c c o r d o d i p a c e c h e p r e v e d e s s e i l r i t i r o u n i l a t e r a l e d e l l ' U c r a i n a d a l D o n b a s s o r i e n t a l e . Z e l e n s k y h a r i b a d i t o l a v o l o n t à d e l l ' U c r a i n a d i t e n e r e e l e z i o n i i n l i n e a c o n l e r i c h i e s t e d e l l a R u s s i a , m a h a o s s e r v a t o c h e l ' U c r a i n a h a b i s o g n o d i u n c e s s a t e i l f u o c o p e r s v o l g e r e l e e l e z i o n i i n s i c u r e z z a . Z e l e n s k y h a r i b a d i t o l a n e c e s s i t à d i u n i n c o n t r o b i l a t e r a l e c o n P u t i n p e r n e g o z i a r e d i r e t t a m e n t e l e q u e s t i o n i t e r r i t o r i a l i , u n i n c o n t r o c h e P u t i n h a r i p e t u t a m e n t e r i f i u t a t o . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o i n p a r t i c o l a r e , d o p o i l v e r t i c e i n A l a s k a d e l l ' a g o s t o 2 0 2 5 , c h e P u t i n a v e v a a c c e t t a t o d i i n c o n t r a r e Z e l e n s k y , m a P u t i n n o n l o h a a n c o r a f a t t o " . " I f u n z i o n a r i r u s s i - p r o s e g u e i l t h i n k t a n k a m e r i c a n o - h a n n o s e g n a l a t o c h e l a R u s s i a n o n s i s a r e b b e a c c o n t e n t a t a d i s e m p l i c i c o n c e s s i o n i t e r r i t o r i a l i e h a n n o r i b a d i t o l ' i m p e g n o p e r g l i o b i e t t i v i d i g u e r r a o r i g i n a r i d e l l a R u s s i a . L ' a m b a s c i a t a r u s s a i n B e l g i o h a d i c h i a r a t o a l q u o t i d i a n o s t a t a l e r u s s o I z v e s t i a i l 1 7 f e b b r a i o c h e l a R u s s i a r i c h i e d e r à a l l a N A T O d i s a n c i r e l e g a l m e n t e u n a c l a u s o l a d i n o n e s p a n s i o n e i n c o n f o r m i t à c o n u n a ' b o z z a d i t r a t t a t o ' c h e l a R u s s i a h a c r e a t o n e l d i c e m b r e 2 0 2 1 . I f u n z i o n a r i r u s s i , t r a c u i l a p o r t a v o c e d e l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i r u s s o M a r i a Z a k h a r o v a , h a n n o i n v o c a t o i l 1 7 e 1 8 f e b b r a i o i l c o s i d d e t t o ' s p i r i t o ' o ' i n t e s a ' c h e l e d e l e g a z i o n i s t a t u n i t e n s e e r u s s a a v r e b b e r o r a g g i u n t o d u r a n t e i l v e r t i c e d e l l ’ A l a s k a d e l l ’ a g o s t o 2 0 2 5 . Q u e s t a ' i n t e s a ' r i m a n e a m b i g u a p o i c h é n o n c i s o n o s t a t i a c c o r d i f o r m a l i a s e g u i t o d e l l ’ i n c o n t r o , c o n T r u m p c h e h a o s s e r v a t o d o p o i l v e r t i c e c h e l e d e l e g a z i o n i s t a t u n i t e n s e e r u s s a h a n n o r a g g i u n t o ' n e s s u n a c c o r d o ' " . N e l f r a t t e m p o , s e c o n d o l ' I s w , P u t i n s t a p r e p a r a n d o u l t e r i o r i c h i a m a t e a n u o v i r i s e r v i s t i , n e l t e n t a t i v o d i " c o m p e n s a r e i l q u a s i e s a u r i m e n t o d e l s u o c o s t o s o s i s t e m a d i r e c l u t a m e n t o v o l o n t a r i o n e l 2 0 2 6 . L ' e s e r c i t o r u s s o d e v e s i m u l t a n e a m e n t e m a n t e n e r e i s u o i m e c c a n i s m i d i g e n e r a z i o n e d i f o r z a p e r , c o m e m i n i m o , s o s t i t u i r e l e p e r d i t e r u s s e s u l c a m p o d i b a t t a g l i a . I f u n z i o n a r i r u s s i h a n n o i n d i c a t o c h e i l t a s s o d i r e c l u t a m e n t o r u s s o è s t a t o a m a l a p e n a i n g r a d o d i s o s t i t u i r e i s u o i t a s s i d i p e r d i t e m e n s i l i p e r g r a n p a r t e d e l l a g u e r r a , m a l a c a p a c i t à d e l l a R u s s i a d i r e c l u t a r e v o l o n t a r i p e r c o m b a t t e r e i n U c r a i n a s e m b r a r a l l e n t a r e " .