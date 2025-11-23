R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i s t a p e r p a r t e c i p a r e a u n a v i d e o c o n f e r e n z a s u l l ' U c r a i n a c o n a l c u n i m i n i s t r i d e g l i E s t e r i e u r o p e i d o p o u n a c o n s u l t a z i o n e c o n i l c o l l e g a t e d e s c o J o h a n n W a d e p h u l . O l t r e a I t a l i a e G e r m a n i a a l l a c o n s u l t a z i o n e d o v r e b b e r o p a r t e c i p a r e G r a n B r e t a g n a , F i n l a n d i a , P o l o n i a e i l m i n i s t r o u c r a i n o A n d r i j S y b i h a . L o r e n d o n o n o t o f o n t i d e l l a F a r n e s i n a . F r a i t e m i i n d i s c u s s i o n e , r i f e r i s c o n o l e f o n t i , i l m i n i s t r o T a j a n i p o r r à i l t e m a d i l a v o r a r e p e r i l r i s p e t t o d e l p r i n c i p i o d e l l ’ i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e e d e l l a s o v r a n i t à u c r a i n a ; e v i t a r e c o n c l u s i o n i c h e m e t t a n o i n p e r i c o l o l a s o v r a n i t à e l a s t e s s a e s i s t e n z a d e l l ’ U c r a i n a . I n o l t r e b i s o g n e r à v a l u t a r e m o d a l i t à c h e e v i t i n o a l l ’ U n i o n e e u r o p e a d i p r e n d e r e i m p e g n i c h e p o s s a n o s t r a v o l g e r n e l e r e g o l e i n t e r n e , m e t t e r n e i n p e r i c o l o l a s u a s i c u r e z z a e l a s t a b i l i t à p o l i t i c a , e c o n o m i c a e f i n a n z i a r i a .