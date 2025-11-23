R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ È f o n d a m e n t a l e c h e l ’ E u r o p a p a r l i c h i a r a m e n t e e d i c a a p e r t a m e n t e c h e c i s o n o a l c u n e p a r t i d e l d o c u m e n t o d i p a c e c h e p o s s o n o a n c h e a n d a r e m a a l t r e s o n o s c a n d a l o s e e v e r g o g n o s e . P e r e s e m p i o i l f a t t o c h e g l i a m e r i c a n i n o n m e t t e r a n n o u n c e n t e s i m o n e l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l ’ U c r a i n a , s a r à l ’ E u r o p a a f i n a n z i a r l a , m e n t r e i p r o f i t t i a n d r a n n o a g l i S t a t i U n i t i . È u n a r i c h i e s t a n e o c o l o n i a l e s p u d o r a t a “ . C o s ì l ’ e x p r i m o m i n i s t r o s v e d e s e C a r l B i l d t , g i à i n v i a t o s p e c i a l e d e l l ’ U e i n J u g o s l a v i a e d e l l e N a z i o n i U n i t e n e i B a l c a n i , o s p i t e d i M o n i c a M a g g i o n i a I n m e z z ’ o r a s u R a i T r e .