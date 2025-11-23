Roma, 23 nov. (Adnkronos) - È fondamentale che lEuropa parli chiaramente e dica apertamente che ci sono alcune parti del documento di pace che possono anche andare ma altre sono scandalose e vergognose. Per esempio il fatto che gli americani non metteranno un centesimo nella ricostruzione dellUcraina, sarà lEuropa a finanziarla, mentre i profitti andranno agli Stati Uniti. È una richiesta neo coloniale spudorata. Così lex primo ministro svedese Carl Bildt, già inviato speciale dellUe in Jugoslavia e delle Nazioni Unite nei Balcani, ospite di Monica Maggioni a In mezzora su RaiTre .