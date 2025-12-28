M o s c a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I s o s t e n i t o r i d e l l a g u e r r a s o n o e n t r a t i n e l p a n i c o d o p o l a t e l e f o n a t a t r a i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p . L o h a d e t t o K i r i l l D m i t r i e v , r a p p r e s e n t a n t e s p e c i a l e d e l p r e s i d e n t e r u s s o e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l F o n d o r u s s o p e r g l i i n v e s t i m e n t i d i r e t t i ( R D I F ) . " D o p o l a t e l e f o n a t a t r a P u t i n e T r u m p , i s o s t e n i t o r i d e l l a g u e r r a s o n o c a d u t i n e l p a n i c o p i ù t o t a l e " , h a s c r i t t o s u T e l e g r a m , a g g i u n g e n d o c h e i l d i a l o g o c r u c i a l e t r a i l e a d e r c o n t i n u a .